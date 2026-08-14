БЕКМАН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, лютеранин. Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую классическую гимназию. 1.9.1864 поступил в Николаевское училище гвардейских юнкеров. 8.8.1866 окончил училище и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Уланский полк. 21.5.1870 произведен в поручики. 30.9.1870 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 8.4.1873 произведен в штабс-ротмистры. 22.4.1873 окончил академию и отчислен в свой полк. 8.5.1875 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 20.7.1875 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 8-й пехотной дивизии. 23.2.1876 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Варшавского военного округа. 4.4.1876 произведен в подполковники с утверждением в должности. 18.11.1876 назначен штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Варшавского военного округа. 6.7.1878 назначен и. д. начальника штаба 5-й кавалерийской дивизии. 1.4.1879 произведен в полковники с утверждением в должности. 30.6.1880 прикомандирован к лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку для командования дивизионом. 27.2.1884 назначен начальником штаба 6-й кавалерийской дивизии. 10.12.1886 назначен командиром 29-го драгунского Одесского полка. 31.08.1891 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 11-го армейского корпуса. 2.3.1899 назначен командующим 8-й кавалерийской дивизии, 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты. 23.11.1904 назначен командиром 12-го армейского корпуса. 12.1.1905 назначен командиром 20-го армейского корпуса. 6.8.1905 назначен временным военным генерал-губернатором Курляндской губернии. Руководил подавлением беспорядков в Курляндии. 9.11.1906 назначен командиром 22-го армейского корпуса. 6.12.1907 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 2.2.1908 назначен генерал-губернатором Финляндии. Вызвал критику за недостаточно жесткую политику. 11.11.1909 назначен членом Государственного Совета, к присутствию не назначался. После Февральской революции 1917 г. уволен со службы. Эмигрировал в Финляндию. Проживал в Халила (ныне поселок Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области), где и скончался.

Жена: дочь полковника Юлия Александровна (урожденная Тиран). Дети: Кира (в замужестве Иванова) (4.10.1883–1933, Сан-Паулу), Нина (р. 2.9.1885), Георгий (р. 4.10.1887), Лев (р. 2.8.1891).