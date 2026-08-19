БЕГИНКИ

Члены женских полумонашеских общин, возникших около 1170 в Люттихе (совр. Льеж, Бельгия).

Термин Б. появился на Латеранском соборе (1230). Движение Б. было распространено в Средние века в Нидерландах, прирейнской Германии, Сев. Франции, преимущественно в городской среде. Б. не принадлежали ни к одному из монашеских орденов , провозглашали возможность прямого общения с Богом.

Жизнь Б. в так называемых бегинажах (фр. béguinage, нидерл. Begijnhof от средневек. лат. Collegia beguinarium; несколько стоящих рядом домов, окруженных стенами, с церковью, молельней, мастер­ской, больницей и приютом) не была подчинена строгим правилам. Дав обет целомудрия, Б. могли вернуться к мирской жизни.

Община объединялась под управлением избранной настоятельницы для ведения благочестивой жизни и благотворительной деятельности (помощь бедным, больным, преподавание в созданных ими школах). Б. работали в собственных мастерских, занимаясь ткачеством, кружевоплетением, гончарным делом и перепиской книг.

Католическая церковь обвиняла Б. в распространении еретических учений, они нередко подвергались преследованию инквизиции.

Наиболее известная из Б. Маргарита Поретанская была обвинена в ереси и сожжена в Париже (1310).

В 1215 на 4-м Латеранском и в 1311 на Вьеннском соборе Б. были запрещены. В XIV—XV вв. активность Б. снизилась, многие вступали в официальные монашеские конгрегации.

Отдельные общины Б. сохранились по настоящее время в Амстердаме, Брюгге, Генте в форме благотворительных организаций. 13 бегинажей внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор статьи: А. О. Хорошева.

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