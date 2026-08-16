БАЗЕЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1795

Три мирных договора, заключенных в Базеле в апреле-августе 1795 между Францией и державами Первой антифранцузской коалиции.

Перелом на фронтах, достигнутый Францией в первой половине 1795, заставил европейские державы задуматься о мире. Первой к переговорам в Базеле в ноябре 1794 приступила Пруссия , обеспокоенная утратой западных владений и необходимостью сосредоточиться на решении проблем Польши. На завершающей стадии переговоры вели Ф. Бартелеми с французской стороны и барон Гарденберг — с прусской.

По договору 5 апреля Франция оставляла за собой прусские земли на левом берегу Рейна до заключения мира со Священной Римской империей и обещала территориальные компенсации, если эти владения будут закреплены за ней навсегда. Пруссия взялась выступить посредником в переговорах между Францией и другими германскими государствами, а также обещала не воевать с Нидерландами или другими оккупированными Францией странами. С осени 1794 искала мира и Испания, стремясь остановить француз­ское продвижение на ее территории, добиться освобождения Людовика XVII и его сестры, восстановления католицизма , а также подписания с Францией союза для аннексии Гибралтара и Португалии в обмен на Луизиану и часть о. Сан-Доминго.

Мирный договор, заключенный 22 июля, предусматривал уход французов с территории Испании в обмен на испанскую часть о. Сан-Доминго, освобождение дочери Людовика XVI, выход Испании из коалиции. Обе страны начали готовить союзнический договор. 28 августа при посредничестве Пруссии был также подписан договор Франции с Гессен-Касселем, заключившим его на тех же условиях, что и Пруссия.

Автор статьи: Д. Ю. Бовыкин.

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