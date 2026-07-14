БАЗЕЛЬ

Город на северо-западе Швейцарии, на реке Рейн.

Нем. Basel, фр. Bâle, ит. Basilea, лат. Basilia. Возник на месте римского укрепления Basilia при колонии Аугуста Раурика (ныне Аугст) в 15 до н. э. Б. впервые упомянут Аммианом Марцеллином (374 н. э.). В 740 Б. стал резиденцией епископа . Во второй половине VIII в. диоцез Б. был реорганизован, в нем построен собор. Верденский договор 843 поместил Б. на восточную границу Лотарингии , затем (870) Б. перешел в королевство Восточная Франция и в первой половине X в. — во Второе Бургундкое королевство с (Арелат). После смерти Рудольфа III (1032) Б. был включен в состав Священной Римской империи . Совет из рыцарей и горожан Б. упоминается с 1185/90. В 1226 в Б. был открыт первый мост через Рейн. Борьба епископа с коммуной достигла апогея в 1247, когда был разрушен его дворец. Провизии 1260 подтвердили верховную власть епископа. Борьба с городом истощила финансы епископов, что позволило коммуне постепенно выкупить права на власть. В 1360—1390 город купил и получил все важные сеньориальные права, став суверенным, но епископ сохранил некоторые права. К XV в. епископ имел только символические права вводить в должность маги­стратов.

На протяжении XIV в. в городе шла борьба между рыцарями-сторонниками Габсбургов , которые пытались обосноваться в Б. (партия «Звезда»), и сторонниками епископа (партия «Попугаи»). В конце XIV в. возникли конфликты внутри правящего класса Б. и прошли восстания ремесленников. В 1392 покупка у епископа прав на Малый Б. позволила объединить город. К тому времени у Б. имелась своя армия, была возведена новая городская стена.

В 1501 Б. вступил в Швейцарскую Конфедерацию. В 1521 Совет Б. освободился в одностороннем порядке от власти епископа. В Совете усиливалось влияние ремесленных корпораций. Реформация разделила Совет на две группы и привела к изгнанию из города 12 патрициев (1529). Городом управляли Малый совет, Большой совет и Тайный совет (совет 13-ти, изначально Военный совет). Господство семей Буркхардт и Сосен в Малом совете спровоцировало революционное движение в 1691, которое привело к новой конституции (до 1789). В 1833 произошло формирование полукантона «город Б.». В 1459 в Б. был основан первый в Швейцарии университет.

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