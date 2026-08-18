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БАЙСИН
В период сегуната Токугава в Японии наиболее многочисленная часть самурайского сословия.
Другие неофициальные наименования — «двойной вассал», «вассалы вассалов». Б. зависели не напрямую от сегуна, а от самураев более низкого ранга — дайме, хатамото и гокэнин, которые, в свою очередь, находились в вассальной зависимости непосредственно от сегуна. В случае потери покровителя (смерть сюзерена, самовольный уход от покровителя и т. п.) Б. получал статус ронина, что влекло по отношению к нему насмешки со стороны самураев, имевших сюзеренов.
Автор статьи: И. А. Конорева.
© Российская Историческая Энциклопедия
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