БАЙЛЯНЬЦЗЯО восстание 1796‒1805
Крестьянская война в Северо-Западном Китае.
Началом послужило восстание под руководством тайной буддийской секты Байляньцзяо, произошедшее в двух уездах провинции Хубэй в феврале 1796. Движущей силой восстания являлось крестьянство, городская и сельская беднота. Целью было освобождение от налогов и повинностей, наделение крестьян землей, уравнительное перераспределение имущества. В отличие от других аналогичных движений, повстанцы не выступали против иных религиозных учений.
Наиболее известными лидерами восстания были Ци Ван, Яо Чжифу, Ван Тинчжао, Сюй Тяньдэ, Ван Саньхуай. Первоначальная тактика по захвату городов и их обороне не оправдала себя из-за численного превосходства императорских войск. С 1796 повстанцы перешли к «маневренной войне» в сельских районах. В 1797 в Сычуани (Дунсянь) состоялось первое совещание командующих соединениями повстанцев, была намечена общая координация действий отрядов. Результатом стал ряд побед над маньчжурской армией в 1797—1799.
К 1800 повстанцы действовали в 166 округах и уездах Китая. В этот период маньчжурское правительство стало усиливать местные иррегулярные войска, которые возглавляли землевладельцы (шэньши) и чиновники. В состав этих войск зачислялись деклассированные элементы. Кроме того, правительственные войска перешли к тактике «прочной обороны» и «опустошенных территорий», лишая повстанцев провианта и подкрепления.
До 1804 бои шли с переменным успехом. Последние отряды восставших были разгромлены к осени 1804. Отдельные выступления продолжались до 1805.
Автор статьи: И. А. Конорева.
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