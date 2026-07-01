БАЙЛЯНЬЦЗЯО восстание 1796‒1805

Крестьянская война в Северо-Западном Китае .

Началом послужило восстание под руководством тайной буддийской секты Байляньцзяо , произошедшее в двух уездах провинции Хубэй в феврале 1796. Движущей силой восстания являлось крестьян­ство, городская и сельская беднота. Целью было освобождение от налогов и повинностей, наделение крестьян землей, уравнительное перераспределение имущества . В отличие от других аналогичных движений, повстанцы не выступали против иных религиозных учений.

Наиболее известными лидерами восстания были Ци Ван, Яо Чжифу, Ван Тинчжао, Сюй Тяньдэ, Ван Саньхуай. Первоначальная тактика по захвату городов и их обороне не оправдала себя из-за численного превосходства императорских войск. С 1796 по­встанцы перешли к «маневренной войне» в сельских районах. В 1797 в Сычуани (Дунсянь) состоялось первое совещание командующих соединениями повстанцев, была намечена общая координация действий отрядов. Результатом стал ряд побед над маньчжурской армией в 1797—1799.

К 1800 повстанцы действовали в 166 округах и уездах Китая. В этот период маньчжур­ское правительство стало усиливать местные иррегулярные войска, которые возглавляли землевладельцы (шэньши) и чиновники. В состав этих войск зачислялись деклассированные элементы. Кроме того, правительственные войска перешли к тактике «прочной обороны» и «опустошенных территорий», лишая по­встанцев провианта и подкрепления.

До 1804 бои шли с переменным успехом. Последние отряды восставших были разгромлены к осени 1804. Отдельные выступления продолжались до 1805.

Автор статьи: И. А. Конорева.

© Российская Историческая Энциклопедия