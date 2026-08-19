БАЙКОНУР На чтение: 1 минута

Первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана.

Советский период

После разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 возникла необходимость строительства полигона для ее испытаний. В 1954 г. была создана соответствующая государственная комиссия, которая по итогам своей деятельности представила предложение разместить космодром в малонаселенном полупустынном районе Казахстана, в Кызылординской области.

Первый запуск МБР Р-7 на Байконуре был произведен в мае 1957 г. Однако он оказался неудачным: на одном из ее блоков произошел взрыв. В августе того же года был проведен ее успешный запуск.

4 октября 1957 г. именно с космодрома Байконур был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли. В ноябре того же года был осуществлен старт космического аппарата «Спутник-2», на борту которого находилась собака Лайка, а в 1959 г. с Байконура был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая доставила на Луну межпланетную станцию «Луна-2». В 1960 г. был произведен запуск космического аппарата «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка.

12 апреля 1961 г. космодром стал свидетелем исторического события планетарного масштаба. С Байконура был осуществлен запуск космического корабля «Восток», на борту которого находился Ю.А. Гагарин.

В 1988 г. на аэродроме был дан старт запуску космического корабля «Буран». С космодрома осуществлялся вывод в открытый космос орбитальных станций «Салют», «Мир» и МКС, а также многочисленных спутников. Всего с Байконура осуществлено около 5 тысяч стартов ракет.

Постсоветский период

После распада СССР космодром Байконур стал собственностью независимого Казахстана. В 1994 г. президенты России и Казахстана Б.Н. Ельцин и Н.А. Назарбаев подписали соглашение, по которому Байконур передавался России в аренду на 20 лет. В 1997 г. был начат процесс передачи объектов Байконура из ведения Министерства обороны в ведение Российского космического агентства.

В 2002 г. большая часть объектов космодрома была выведена из подчинения Министерства обороны РФ. В 2004 г. В.В. Путин и Н.А. Назарбаев подписали соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур», а срок аренды был продлен до 2050 г.