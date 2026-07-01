БАЙ ЛАНА восстание 1912‒1914

Восстание крестьян в Китае .

Названо по имени предводителя. Обедневший землевладелец и бывший офицер правительственных войск из провинции Хэнань, Бай Лан призвал китайских крестьян выступить против местной администрации, выполнявшей решения центральных властей по увеличению различных поборов с населения. Восстание началось стихийно в юго-западных уездах провинции Хэнань летом 1912. Первоначальные действия восставших заключались в нанесении максимального ущерба местным чиновникам, уничтожении иностранных предприятий и миссионерских учреждений. В начале 1913 крестьяне, а вместе с ними часть рабочих и беглых солдат объединились в Армию народа и в течение двух лет сражались против правительственных войск.

Наивысшего подъема восстание достигло к началу 1914, когда в рядах повстанческой армии находилось до 20 тыс. бойцов. В этот период восстанием уже были охвачены, кроме Хэнани, многие уезды Аньхоя, Ганьсу, Хубэя, Шэньси.

В качестве главной цели восставшие выдвинули идею свержения военной диктатуры Юань Шикая. Восстание было подавлено в августе 1914 усилиями 200-тысячной правительственной армии. В это время повстанцы вынуждены были вернуться в Хэнань, а гибель Бай Лана предопределила ликвидацию последних очагов сопротивления.

Автор статьи: И. А. Конорева.

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