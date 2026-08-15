БАУРИ На чтение: 1 минута

Царь страны Ида (Иди) в конце II или начале I тысячелетия до нашей эры.

Имя известно по каменной чаше из Хасанлу-IV (IX в. до н. э.) с посвятительной клинописной надписью: «Дворец Б., царя страны Иди. Богу Солнца Усиси».

Для этого периода вероятно существование двух стран с названием Ида: одна надежно локализуется в среднем течении Нижнего Заба, другая (подвергшаяся нападению Салманасара III) лежала, видимо, в приурмийском регионе (если не тождественна первой). Чаша могла быть привезена в Хасанлу с юга, но, скорее, Хасанлу-IV и был столицей Иды, где правил Б.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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