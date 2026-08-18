БАУМАН Николай Эрнестович На чтение: 1 минута

Российский революционер, большевик.

Родился в семье ремесленника. Окончил Казанский ветеринарный институт (1895), где и начал революционную деятельность. В 1896—1897 — член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» . Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1899 бежал из ссылки в Швейцарию, где в 1900 познакомился с В. И. Лениным и принял участие в создании газеты «Искра».

За легкость перехода границы получил партийную кличку Грач. В декабре 1901 по поручению Ленина приехал в Москву, стал членом Московского комитета РСДРП .

В августе 1902 Б. участвовал в побеге 11 заключенных из Лукьяновского тюремного замка в Киеве. В 1903 вернулся в Россию для борьбы с меньшевиками и организации большевистской подпольной типографии.

Убит рабочим Михайлиным во время демонстрации , организованной МК РСДРП. Похороны Б. превратились в грандиозную демонстрацию, использованную большевиками для создания боевых дружин и подготовки восстания.

Автор статьи: И. А. Буданов.

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