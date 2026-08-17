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БАУМАН Франц Людвиг фон
Немецкий историк, архивист.
Изучал в Мюнхенском университете историю, юриспруденцию и теологию. С 1895 — член Баварской академии наук. С 1903 — директор Мюнхенского императорского архива. В 1908 награжден рыцарским крестом Ордена гражданских заслуг Баварской короны.
Сочинения:
Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus Oberschwaben. Freiburg, 1877;
Geschichte des Allgäus. Band 1, bis 3. Kösel, Kempten, 1883—1894;
Fürstenbergisches Urkundenbuch. Band 1. Bis 7. Tübingen, 1877—1891.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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