БАУМАН Франц Людвиг фон

Немецкий историк, архивист.

Изучал в Мюнхенском университете историю, юриспруденцию и теологию. С 1895 — член Баварской академии наук. С 1903 — директор Мюнхен­ского императорского архива. В 1908 награжден рыцарским крестом Ордена гражданских заслуг Баварской короны.

Сочинения:

Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus Oberschwaben. Freiburg, 1877;

Geschichte des Allgäus. Band 1, bis 3. Kösel, Kempten, 1883—1894;

Fürstenbergisches Urkundenbuch. Band 1. Bis 7. Tübingen, 1877—1891.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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