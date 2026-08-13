БАУЭР Генрих

Дея­тель международного рабочего движения.

В 1836 в Париже присоединился к Союзу отверженных, позже основал Союз справедливых. В 1841 депортирован из Франции, в 1842 оказался в Лондоне. Идейно разошелся с утопическими идеями В. Вейтлинга и сблизился с идеями К. Маркса и Ф. Энгельса .

Во время революции 1848 вошел в состав ЦК Союза коммунистов. В 1849—1850 вел пропагандистскую деятельность в Англии и Германии, в 1851 переехал в Австралию, где следы его затерялись.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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