БАТУМСКАЯ СТАЧКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ 1902

Революционные выступления рабочих в феврале-марте 1902 в Батуме (современный Батуми).

Поводом к стачке послужило увольнение 27 февраля с нефтеочистительного завода Ротшильда около 400 рабочих, в том числе подозреваемых в революционной деятельности. Стачкой руководил Батумский комитет РСДРП . Комитет потребовал восстановления на работе уволенных, увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня и т. п.

В ночь на 8 марта было арестовано 32 человека. Днем прошла манифестация бастующих, в результате арестовано 348 человек. 9 марта — новая 6-тысячная политическая демонстрация рабочих. В схватках с полицией 15 человек убито, 54 ранено, 500 арестовано.

В похоронах убитых участвовало более 5 тыс. рабочих. После мартовских событий последовали массовые аресты, из Батума было выслано несколько сот участников выступлений.

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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