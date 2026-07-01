БАТАЛЬЯ

Доминиканский монастырь в центральной Португалии (округ Лейрия).

Архитектура Б. — выдающийся памятник португальской готики . Монастырь построен в 1388—1517 по обету короля Жоана I в честь победы в битве при Алжубарроте. Позднеготический трехнефный храм (длина 80 м, ширина 22 м) с трансептом и пятью часовнями, высотой шпиля — 32,5 м построен в 1388—1402 архитектором А. Домингешом. К нему пристроены часовня Основателя, зал капитула и одноэтажный Королевский клуатр. Последний возведен в 1402—1438 английским архитектором, в португальской традиции известным как Угете (Huguet).

Часовня Основателя (1426 — после 1433), квадратная в плане с восьмиугольным вторым световым этажом, создана предположительно по проекту самого Жоана I. Первоначально была увенчана шатром, разрушенным землетрясением в 1755. В центре расположена гробница основателей Ависской династии : короля Жоана I и Филипы Ланкастерской.

В стеновых арках находятся захоронения ависских принцев (Педру, его супруги, Фернанду). К храму примыкает ротонда-мавзолей Незавершенные Часовни, построенная по инициативе короля Дуарте (1434, архитектор Угете, с 1490 — архитекторы Боитак, Матеуш Фернандеш и др.) в стиле мануэлину . Представляет собой восьмиугольник в плане, окруженный семью часовнями. Внутри — захоронения Жоана II и королевы Леонор.

Малый двухэтажный клуатр создан при Афонсу V , достраивался при Мануэле I (до 1516—1517). Усыпальница первых ависских королей, монастырь Б. иногда трактуется как проект визуальной легитимации Ависской династии.

При секуляризации орденов в Португалии (1834) два монастырских клуатра разрушены. Крупномасштабные реставрационные работы проведены в XIX в.

С 1980 Б. — Национальный музей. Здесь находится могила неизвестного солдата в память о Первой мировой войне . Б. входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Дополнительная литература:

Martins J. Madeira. O Convento da Batalha: seus bens. Odivelas, 2001;

Neto M. J. B. O restauro do Mosteiro de Santa Maria da Vitória de 1840 a 1900. V. 1—3. Lisboa, 1990.

Автор статьи: А. П. Черных.

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