БАТАКИ

Один из индонезийских этносов монголоидного типа, проживающих на островах Суматра и Ява.

Общая численность — ок. 6 млн чел. Основные занятия — земледелие и скотоводство, а также ремесленное производство. Часть Б. исповедует ислам и протестантизм . Большинство придерживается традиционных верований.

До начала ХХ в. среди Б. практиковалось патриархальное рабство и каннибализм. В XX в. Б. добровольно приняли элементы западного цивилизационного развития, а также нормы поведения народов Индонезии и к моменту обретения страной независимости интегрировались в общеиндонезийские политические и социально-экономические процессы.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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