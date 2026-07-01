БАСРА

Один из древнейших городов арабского Востока.

Построен на галечном плато Басра (юго-восток Ирака ) на месте развалин персидской крепости в 638 халифом Омаром как первый крупный военный форпост на сасанидской (см. Сасаниды) территории. Там была расположена резиденция наместника халифа. Название происходит от арабского «басра», т. е. мягкий белый камень, из которого были возведены постройки, но возможно топоним имеет персидское происхождение.

В силу выгодного географического положения (правый берег р. Шатт-эль-Араб в 121 км от ее устья в Персидском заливе, место слияния р. Тигр и Евфрат) Б. быстро стала богатым, процветающим и влиятельным политическим центром аббасидского халифата (вторым по значимости после Багдада ), а также крупным центром шиизма (смотрите Ислам ). В XIV в. город прекратил существование после серии разрушительных набегов карматов и нашествия монголов. Однако к XVI в. Б. возродилась на месте древнего г. Эль-Убулла. С 1548 по 1639 Б. была объектом ожесточенного военно-политического соперничества державы Сефевидов и Османской империи .

С 1639 по 1914 Б. в составе Басрийского эйалета входила в состав Османской империи. Эйалет Б. (с 1864 — Басорский вилаейт) был разделен на 20 санджаков (уездов). В ходе Первой мировой войны , 22 ноября 1914 английские войска захватили Б. Летом-осенью 1920 город стал ареной массовых антибританских выступлений, подавленных английскими войсками. C 1932 по 1958 Б. находилась в составе формально независимого Королевства Ирак, на деле находясь под контролем Лондона. В июне 1941 в ответ на военный переворот, осуществленный ирак­ской армией, Б. была оккупирована английскими войсками.

Конец британской оккупации Б. наступил после Революции 14 июля 1958. Город сильно пострадал в ходе Ирано-иракской войны 1980—1988, когда линия фронта проходила всего лишь в 10—12 км от него. В начале марта 1991 Б. стала эпицентром мощного шиитского восстания, вызванного поражением войск Саддама Хусейна от сил международной коалиции в ходе первой войны в Персидском заливе 1991. Были убиты сотни сотрудников спецслужб и партийных функционеров Социалистической партии арабского возрождения (БААС). Республиканская гвардия Ирака подавила восстание с изуверской жестокостью: были использованы авиация, артиллерия, танки, напалмовые и фосфорные бомбы и снаряды.

В ходе второй войны в Персидском заливе 2003 Б. заняли подразделения британской армии. В сентябре 2007 они оставили город, передав контроль над ним иракским вооруженным силам. В настоящее время Б. продолжает оставаться объектом террористических атак со стороны различных группировок.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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