БАСКОВ СТРАНА Эускади

Историческая и административная область на севере Испании , у Бискайского залива, населенная преимущественно басками.

Включает провинции Алава, Бискайя, Гипускоа. Площадь 7,3 тыс. кв. км. Население 2,13 млн чел. (на 2001). Главный город — Витория. Баски составляют также значительную часть населения испанских провинции Наварра и западной части французского департамента Атлантические Пиренеи.

В I в. до н. э. — начале V в. н. э. территория, населенная басками, была номинально подвластна Риму . В отличие от других народов Пиренейского п-ова баски не подверглись романизации. В 418 они отразили натиск вестготов. Около 580 колонизовали ряд областей севернее Пиренейских гор. В период арабского господства (с начала VIII в.) значительная часть баскской территории по-прежнему сохраняла независимость. Баски оказали сопротивление франкам . В 778 в ущелье Ронсеваль они нанесли поражение франкским войскам под командованием Роланда.

На основе баскских графств в 905 сформировалось королевство Наварра; баскская территория была охвачена Реконкистой . В XI—XV вв. земли басков находились под властью королей Наварры , Арагона, Леона и Кастилии . В конце XV— начале XVI в. бóльшая их часть вошла в состав единого испанского государства. Баскские земли севернее Пиренеев отошли к Франции.

В Испании бискайские провинции (Алава, Гипускоа, Бискайя) сохраняли свои древние вольности (фуэрос) и некоторую автономию вплоть до 1876. Во Франции баски лишились их в 1789. В конце XIX в. начался подъем баскского национального движения, идеологом и организатором которого был С. Арана. 31 июля 1895 была основана Национальная партия басков (НПБ), впервые принявшая участие в региональных выборах в 1898. С. Арана являлся сторонником легальных действий в сотрудничестве с другими политическими группами, идеологически связанными с правым католицизмом .

В период Испанской революции 1931—1939 по решению кортесов был образован баскский автономный район Испанской республики, получивший название Б. с. (октябрь 1936). Первым главой местного правительства избрали Х. А. Агирре. В июне 1937 Б. с. была завоевана войсками Ф. Франко , Агирре эмигрировал, а с падением испанского республиканского правительства в 1939 Б. с. и формально лишилась самоуправления. Подавление режимом Франко сепаратистских устремлений национальных меньшинств в Испании привело к тому, что движение басков приобрело радикальный характер.

В 1959 образовалась баскская подпольная организация ЭТА (баск. Euzkadi Ta Azkatasuna — Б. с. и ее свобода). Ее цель — методами террора добиться создания независимого от центральной власти государства, включающего также баскские районы Франции. С падением франкистского режима (1975) активность ЭТА и ее политического крыла, партии Эри Батасуна (Herri Batasuna), не снизилась, несмотря на восстановление баскской автономии. Согласно Конституции 1978, провозгласившей Испанию государством автономий, 18 декабря 1979 был принят Органический закон «3» о статусе автономии Б. с.

В январе 1987 на ассамблее автономных сообществ представители Б. с. впервые приняли участие в выборах в Европейский парламент . Использование методов террора осуждалось большинством басков и партиями, игравшими ведущую роль в политической жизни Б. с. — Национальной партией басков, Испанской социалистической рабочей партией и Народной партией.

Прибрежные районы Б. с. с городами Сан-Себастьян, Бильбао и др. — высокоразвитый промышленный регион (добывающая, металлургическая, химическая, электротехническая, деревообрабатывающая промышленность, машиностроение). Важную роль в экономике региона играет рыболовство. Во внутренних районах Б. с. доминирует с. х. (скотоводство, садоводство, виноградарство, производство зерновых культур).

Автор статьи: С. П. Пожарская.

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