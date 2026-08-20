БАШМАК

Кресть­янское движение в Германии конца XV — начала XVI веков.

Название происходит от символа восстания — крестьянского башмака со шнурками. Участники движения выступали за раздел земель, упразднение всех налогов.

Среди основных требований — ограничение церковных податей, введение выборного кресть­янского суда. Восставшие проповедовали аскетизм. Временами движение приобретало антисемитскую направленность. Началось как религиозное брожение (1476). Первый идеолог — пастух Ганс Бём из Франконии.

Основной регион распространения — юго-западная Германия. Самые заметные выступления были в Шлеттштадте в Эльзасе (1493), епископстве Шпейер (1502), районе Брейсгау (1513). Все они были быстро и жестоко подавлены. Б. сыграл важную роль в подготовке Крестьянской войны в Германии 1525 .

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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