БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОЕ ВОЙСКО

Образование войска

С добровольным вхождением башкир в XVI в. в состав Российского государства башкирский народ сохранил вотчинные правоотношения, ислам и местное самоуправление. Однако население обязывалось платить ясак и нести военную службу. При императрице Анне Иоанновне башкиры стали привлекаться к военной службе.

При императоре Павле I решением от 30 января 1797 г. башкиры и мишари (мещеряки) передавались в военное ведомство с подчинением военному губернатору. Началось формирование Башкиро-мещерякского войска, основу которого составили башкиры и татары-мишари – субэтнос татар Среднего Поволжья и Приуралья. Согласно указу от 10 (21) апреля 1798 г. башкиры и мишари региона переводились в военно-служилое сословие с наложением обязанности несения пограничной службы на восточных рубежах Российской империи. Были созданы 11 башкирских, 5 мишарских кантонов и 5 кантонов оренбургских казаков. Кантоны управлялись начальниками и их помощниками, которых назначал оренбургский военный губернатор из числа башкирских и мещерякских (мишарских) чиновников. Во главе юрт стояли юртовые старшины и их помощники, назначаемые кантонными начальниками.

С середины XVIII в. башкиры обязаны были нести кордонную службу на Оренбургской и Сибирской линиях. С 1800 г. службу на Сибирской линии заменили на этапную службу по Сибирскому и Златоустовскому трактам.

В период с 16 мая по 16 ноября, то есть в летний период, на Оренбургской линии действовала летняя служба башкирских и мещерякских кантонов. Служащие направлялись из ближайшего кантона, между кантонами шло распределение пропорционально количеству дворов. Службу в крепостях, форпостах и редутах несли закрепленные за ними кантоны.

Башкиро-мещерякское войско на фронтах Отечественной войны

Задача Башкиро-мещерякского войска – охрана Оренбургской линии и несение внутренней службы на территории Оренбургской губернии. В начале XIX в. башкиро-мещерякское войско было привлечено и к зарубежным военным кампаниям. В 1811 г. началось формирование двух полков для внешней службы.

20 новых полков башкиро-мещерякского войска приняли участие в Отечественной войне 1812 г. Также они действовали в партизанских формированиях в тылу противника. При этом в войсках использовалось разное оружие, поскольку башкиры и мишари несли военную службу со своим оружием. Обмундирование, снаряжение и вооружение покупалось ими на собственные средства. Единая форма в Башкиро-мещерякском войске также отсутствовала.

Участие в среднеазиатских походах и Крымской войне

Войско несло пограничную службу на юго-восточных границах Российской империи; участвовало в боевых операциях войск Отдельного Оренбургского корпуса против среднеазиатских государств, экспедиции оренбургского генерал-губернатора В.А. Перовского против кокандской крепости Ак-Мечеть (1853).

Во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. формирования башкиро-мещерякского войска были направлены в Прибалтийский район с целью защиты северо-западных, прибалтийских регионов страны.

Гражданское сословие

В связи с широкомасштабным завоеванием Средней Азии и превращением Оренбургской губернии из пограничной во внутреннюю губернию России ликвидировалась Оренбургская пограничная линия.

В феврале 1854 г. Башкиро-мещерякское войско получило новое наименование Башкирское войско. Его основу составили тептяри и бобыли Оренбургской губернии. В мае 1863 г. утверждено новое положение о Башкирском войске, а в 1865 г. войско переходило под контроль Министерства внутренних дел. Постепенно численность войска изменялась: если в 1874 г. формировался эскадрон, то в 1878 г. – конный полк. Однако 24 июля 1882 г. он был ликвидирован и вместо него началась организация башкирской конной милиции в военное время.

Руководствуясь «Положением о башкирах» от 14 мая 1863 г., башкиры, мишари, тептяри и бобыли переводились в гражданское ведомство. 2 июля 1865 г. решением Государственного совета «О передаче управления башкирами из военного в гражданское ведомство» войско было официально упразднено.