БАШКИРЦЕВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Художница. Большую известность получила благодаря своему дневнику.

Биография и творчество

Отец – предводитель дворянства Константин Башкирцев. Мать – Мария Бабанина. Часть детских лет Маши прошла в полтавском селе Черняковка. Затем Мария Бабанина, оставившая мужа после нескольких лет брака, перебралась вместе с детьми к своей матери и сестре в Ахтырку. Когда Маше было 12 лет, она с матерью и другими членами семьи отправилась в путешествие по Швейцарии и Австрии. Тогда же Мария начала писать ставший затем знаменитым дневник. Вела она его до последних дней жизни (всего он насчитывает 105 тетрадей).

В дневнике девушка делилась и своими многочисленными влюбленностями. Первой из них стал встреченный в Швейцарии герцог Уильям Гамильтон, в 1878 году женившийся на другой, что вызвало переживания юной Башкирцевой. Затем в Ницце она влюбилась в дворянина Бореля. За ними последовали граф Александр де Лардерель, а также журналист и политик Поль Гранье де Кассаньяк, из-за которого Мария стала изучать политические вопросы. После него ее избранником стал граф Пьетро Антонелли и др.

Башкирцева известна не только как автор дневника, но и художница. Она проходила обучение в Париже в частной художественной академии Родольфо Жюлиана. Одним из ее учителей был художник-натуралист Жюль Бастьен-Лепаж. Девушка оставила после себя множество работ, среди которых портреты, рисунки, эскизы, пастели и скульптурные композиции. Многие из них мать Марии передала в Русский музей в 1908 году. Затем части этой коллекции разошлись по нескольким музеям страны (большинство работ художницы исчезла во время Великой Отечественной войны ), часть при этом осталась в Петербурге. Помимо этого, работы Башкирцевой хранятся в Третьяковской галерее , Лувре , Музее Орсе , Музее изобразительных искусств Ниццы и др.

В 1874 году у девушки диагностировали чахотку. Теперь большую часть времени на проводит в курортных местах, в дневнике же стали появляться мысли о смерти. Чем дальше, тем больше размышляла Башкирцева о необходимости публикации своего дневника. В последний год жизни она начала вести неоднозначную, ставшую известной переписку с Ги де Мопассаном , посещавшим могилу Башкирцевой после ее смерти.

Мария скончалась от чахотки в ноябре 1884 года в 25-летнем возрасте. Была погребена на парижском кладбище Пасси. Ее мавзолей создал Жюль Бастье-Лепаж, вскорости тоже скончавшийся от рака. Внутри мавзолея находился мольберт художницы, несколько ее полотен и скульптура.

Ее дневник впервые был издан в Париже в 1887 году на французском языке, сразу заработав большую популярность. Произведение Башкирцевой отличалось откровенностью, психологизмом и драматизмом. В нем проявилась яркая, романтическая и обреченная натура автора. На русском дневник Марии появился в 1901 году в издательстве М.О. Вольфа. С тех пор он пережил огромное количество изданий на различных языках. В 1980-е годы во Франции был найден оригинал знаменитого дневника, который считали утраченным. Он помог выявить все неточности и пропуски уже изданной версии и выпустить новое, полное издание дневника в 2010-х годах.

Дневник Башкирцевой и сама ее личность находили большой отклик в культуре Серебряного века. Их высоко ценила Марина Цветаева , обменивавшаяся письмами с матерью Марии и посвятившая девушке первый поэтический сборник, воспевали Валерий Брюсов и Велимир Хлебников .