БАШЕНЦЫ

Кружок народников в Одессе в 1870-х.

Лидер — Г. Фомичев. Члены: Г. Попко, Ф. Щербина, И. Волошенко и др. Большая часть членов — студенты-земляки из Ставрополя.

Кружок принадлежал пропагандистскому течению народничества. Название — по месту проживания большинства членов (одна из башен так называемого Дома Новикова на ул. Карантинной). Вели дискуссии с народниками бунтарского направления (И. Ковальский и др.) и пропаганду среди рабочих Одессы. Сотрудничали с кружком Е. О. Заславского.

В 1878 участвовали в демонстрации против приговора суда по делу Ковальского, оказавшего вооруженное сопротивление при аресте. Участники демонстрации были осуждены на «процессе 28-ти» (1879) и приговорены к каторге. Часть членов кружка (Г. Попко, И. Волошенко; Г. Фомичев — неудачно) бежали из Иркут­ской тюрьмы в феврале 1880.

Автор статьи: Д. К. Стукал.

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