БАСАВА

Индийский религиозный реформатор и поэт, основатель общины лингаятов («ходящих с лингамом»), или вирашайвов («героев-шиваитов») в Южной Индии.

Проповедовал мистический контакт с богом Шивой в образе главного божества храма Кудала Сангама («Слияние рек») в Карнатаке, где в юности служил. В поэтических проповедях (вачанах) отрицал индуистскую обрядность, аскетизм , паломничество , храмовый культ, идолопоклонство. Вместо поклонения изображениям бога в храме каждый член общины лингаятов носит при себе лингам — фаллический символ Шивы как образ бога, всегда присутствующего в душе мистика.

Проповедуя равенство людей перед богом, Б. критиковал привилегии брахманов, кастовую и гендерную дискриминацию (среди активных проповедников учения, учеников Б., были женщины, члены низких и даже неприкасаемых каст). Отрицал индуистскую концепцию ритуальной чистоты/нечистоты, воспевал честный труд; афоризм Б. «Труд ведет к богу» стал главным этическим принципом его общины.

Б. служил налоговым чиновником, затем главным казначеем при дворе крупного феодала Биджджалы, узурпировавшего власть в княжестве Чалукъев, и одновременно развернул активную проповедническую деятельность.

Организовал дискуссионное «общество опытного постижения Шивы», привлекавшее множество последователей по всей Индии. Попытка ортодоксальных брахманов, недовольных радикальными идеями лингаятов, посадить Б. в тюрьму по ложному обвинению в растрате, провалилась. Тогда по приказу князя были казнены два члена общины — брахман и неприкасаемый , решившие, в нарушение всех законов, поженить своих детей. Б., отрицавший насилие, не смог защитить своих учеников; в общине произошел раскол, и вопреки воле учителя трое лингаятов убили князя Биджджалу. Начались жестокие преследования членов общины, Б. бежал в храм Кудала Сангама, где вскоре умер.

Община лингаятов до сих пор является одной из самых влиятельных в штате Карнатака и других районах Южн. Индии.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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