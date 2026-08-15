БАРТОШ ФРАНТИШЕК

Чешский педагог, лингвист, этнограф, видный деятель моравской культуры второй половины XIX в., основоположник моравской этнографической науки, автор единственного в своем роде сводного моравского диалектологического словаря.

Ранние годы

Родился 16 марта 1837 г. в городе Злин в Моравии в семье трактирщика. Несмотря на то, что семья была небогатая, Франтишека отправили учиться в немецкую гимназию в городе Оломоуц. Уже там он начал активно участвовать в национальной и литературной жизни, войдя в общество «Uměna». Затем Бартош поступил на философский факультет Венского университета, где много времени уделял изучению языков (чешского, латинского и греческого). Здесь он встретил своих учителей, во многом повлиявший на направление его дальнейших научных интересов: видного чешского историка и языковеда А.В. Шемберу и словенского филолога Ф. Миклошича. В Вене Бартош налаживал связи с другими студентами славянских национальностей и стал членом славянского общества «Морава».

Становление и расцвет

По окончании университета Франтишек Бартош занялся преподавательской деятельностью, был учителем гимназий в ряде чешских городов: Стражнице, Оломоуц, Тешин и Брно. В последнем он проработал практически 30 лет, сначала профессором славянской гимназии, затем – директором чешской гимназии этого города. Там он занялся организацией общественной и культурной жизни моравской столицы: был одним из соучредителей организации «Ústřední matice školská», членом «Моравской матицы» - центра моравской культуры и науки, и редактором ее печатного органа, а также членом многих других чешских объединений в Моравии. Во многом благодаря усилиям Бартоша в Брно была создана средняя школа для девочек «Весна», где обучение велось на чешском языке.

Делом его жизни была педагогика. Современники характеризовали его как замечательного учителя. Франтишек Бартош был им для многих будущих чешских писателей, таких как Сватоплук Чех, Франтишек Билый, Ян Гербен и др. Последний в своих воспоминаниях с уважением и благодарностью отзывался о своем учителе. Часть творчества Бартоша также была связана с педагогикой: литературные и языковые справочники, написанные им, значительно повысили уровень преподавания чешского языка и литературы в средних школах.

Бартош, как никто другой до и после него, знал жизнь деревенских жителей Моравии и видел в ней источник художественных и моральных ценностей. Народную словесность он считал частью национальной литературы. В течение многих лет он изучал моравские наречия и в своих монументальных работах «Диалектология моравская» (в т 2., 1886 и 1895) и «Диалектологический моравский словарь» (1906) провел систематическое описание моравских диалектов и заложил первые основы для их научного исследования.

Его интересовало все, что народ создавал на своем языке, будь то песни, сказки или детские стихи-дразнилки. Также он записывал народные обычаи, привычки и поверья. Своими работами «Народ и нация» («Lid a národ», 1883), «Наши дети» (1888), «Моравский народ» (1892) Бартош фактически основал моравскую этнографию как науку. Сам и с помощью единомышленников он собрал без малого 3,5 тысячи песен и издал их в сборниках «Новые народные моравские песни…» (1882), «Букеты из народных моравских песен» (1890), «Народные моравские песни, собранные недавно» (1900). В этих сборниках Бартош фиксировал, при каких обстоятельствах и в какой среде исполняется каждая песня, как она возникла, что само по себе стало ценным материалом для дальнейших этнографических исследований. Однако, Бартош в своих работах исходил из собственных представлениях об эстетическом совершенстве песен и, случалось, исправлял их, исходя из моральной и воспитательной точек зрения.

Особое внимание Франтишек Бартош уделял распространению знания народной словесности среди чешской и моравской молодежи. Так, его книга «Букет народной поэзии» («Kytice z lidového básnictva», 1903), содержащая детские сказки, стишки, песенки и загадки, пережила немало иллюстрированных переизданий и является уникальным произведением по сей день.

Помимо моравской диалектологии, этнограф внес значительный вклад в развитие и кодификацию чешского языка. Его ключевыми работами в этой области являются «Справочник по правильному чешскому языку» («Rukověť správné češtiny», 1891) и «Структура чешского языка» («Skladba jazyka českého», 1895), которые неоднократно публиковались в обновленных и дополненных версиях. Все усилия Бартоша в этой области были направлены на улучшение национального чешского языка, его систематизацию и введение в научный оборот. Кроме того, огромное значение он придавал просвещению нации и в этом видел краеугольный камень построения прочной национальной идентичности.

Признанием его заслуг стало членство в Королевском чешском обществе наук (1884), Чешской академии наук и искусств (1890) и почетное председательство на Чехословацкой художественной выставке (Прага, 1895). В 1890 г. его этнографическая работа «Диалектология моравская» (1886) была отмечена премией Петербургской академии наук, а в 1903 г. и сам Бартош был избран ее членом.

Исследователь часто приезжал в свой родной край, а после ухода в отставку в 1898 г. поселился в родном Злине навсегда. Там он и умер 11 июня 1906 г. Бартош не имел семьи и свое литературное наследие завещал школе «Весна» и моравской школьной матице.