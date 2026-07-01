БАРСУКОВА Ольга Васильевна
Кандидат исторических наук (1987). С 1984 года работала преподавателем, затем доцентом кафедры всеобщей истории Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),
Область интересов: История стран Азии и Африки в средние века, новое и новейшее время. Проблемы востоковедения, истории Турции.
Сочинения: Англо-американская историография 1946–80 гг. социально-экономическом развития Турции (новое и новейшее время): М., 1986;
Проблема зависимого развития Турции в современной англо-американской историографии // Историография проблемы межд. отношений и национальных движений в зарубежных странах: Межвуз. сб. науч. тр. / МГИАИ. М., 1988;
Восстание 1852–1859 гг. в Индии // Практикум по новой истории стран Азии. М., 1990;
Конституционное движение в Османской империи // Практикум по новой истории стран Азии. М., 1993.