БАРСУКОВ Николай Платонович

Российский археограф , историк и библиограф.

Брат историка А. П. Барсукова . В 1859—1862 был слушателем юридического факультетата Петербургского университетата . С 1863 — сотрудник, с 1870 — член Археографической комиссии . С 1868 — помощник начальника Синодального архива и библиотеки, с 1883 — начальник архива Министерства народного просвещения. С 1877 — член-корр., с 1900 — почетный член Общества любителей древней письменности. Член Русского археологического общества (с 1879), Общества истории и древностей российских (с 1881), церковно-археологического общества при Киевской духовной академии .

В 1860-х Б. занимался исследованием архивов П. А. Вяземского, Д. Б. Голицына и др. Печатался в «Русском архиве» и «Вестнике Европы», сотрудничал в газетах «Русский» и «Московские ведомости» .

Автор ряда биографий деятелей науки и культуры: «Жизнь и труды М. П. Погодина» (Т. 1—22, СПб., 1888—1910), «Жизнь и труды П. М. Строева» (СПб., 1878) и др.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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