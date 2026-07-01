БАРСОВ Николай Павлович

Российский историк и педагог .

В 1862 окончил историко-филологический факультет Петербургского университета . В том же году совершил поездку в Австрию и юго-западную часть России для изучения постановки школьного дела. Результаты наблюдений Б. изложил в книгах «Школы на Волыни и Подолии» (СПб., 1863) и «Народные училища в Юго-Западном крае» (СПб., 1864) В 1864—1869 был учителем истории и географии в Виленском учебном округе. Издал «Материалы для историко-географического словаря России. Т. 1. Географический словарь русской земли» (Вильно, 1865).

В 1869 зачислен кандидатом на кафедру русской истории Петербургского университета. В 1871 назначен библиотекарем Варшавского университета, с 1872 по 1889 там же читал курс по русской истории, с 1888 — профессор университета. В 1874 Петербургский университет удостоил Б. степени магистра русской истории за диссертацию «Очерки русской исторической географии. География первоначальной летописи» (Варшава, 1873), получившую Уваровскую премию.

Б. сотрудничал в журналах «Время», «Отечественные записки» , газетах «Голос» , «Варшавский дневник». Публиковал статьи по истории России и Речи Посполитой . Разделял ряд позиций славянофилов и доказывал необходимость объединения всех славянских народов под эгидой Российской империи.

Сочинения:

Историко-географический словарь Русской земли: IX—XIV вв. М., 2011;

О дневнике люблинского сейма // Варшавские университетские известия. 1872. № 6;

Славянский вопрос и его отношение к России. Вильно, 1867.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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