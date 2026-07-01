БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

Военно-политический союз польской шляхты для борьбы против короля Речи Посполитой Станислава Потоцкого и союзной ему России.

Учреждена 29 февраля 1768 в г. Бар (совр. Украина) по инициативе каменецкого епископа А. Красиньского и магнатов М. Красиньского и Ю. Пулаского. Поводом для ее создания стало принятое королем Станиславом под давлением русского посла князя Н. В. Репнина решение об уравнении православных и протестантов в правах с католиками . Участники Б. к. потребовали восстановления привилегий Католической церкви и сохранения традиционных вольностей шляхты.

26 марта Станислав обратился за помощью к России. Против Б. к. были направлены правительственная польская армия под командованием гетмана Ф. К. Браницкого и русские войска генерала М. Н. Кречетникова. На Правобережной Украине , принадлежавшей Речи Посполитой, действия Б. к. спровоцировали восстание православного населения против польской шляхты (см. Колиивщина ).

Хотя Б. к. получила поддержку Османской империи, вступившей в войну с Россией ( Русско-турецкая война 1768—1774 ), и помощь от Франции, отправившей в Польшу военных советников и деньги, в 1772 ее отряды были окончательно разгромлены правительственной армией и русскими войсками. Действия Б. к. были использованы соседними державами как предлог для первого раздела Польши 1772 (см. Разделы Польши ).

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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