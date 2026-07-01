БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
Военно-политический союз польской шляхты для борьбы против короля Речи Посполитой Станислава Потоцкого и союзной ему России.
Учреждена 29 февраля 1768 в г. Бар (совр. Украина) по инициативе каменецкого епископа А. Красиньского и магнатов М. Красиньского и Ю. Пулаского. Поводом для ее создания стало принятое королем Станиславом под давлением русского посла князя Н. В. Репнина решение об уравнении православных и протестантов в правах с католиками. Участники Б. к. потребовали восстановления привилегий Католической церкви и сохранения традиционных вольностей шляхты.
26 марта Станислав обратился за помощью к России. Против Б. к. были направлены правительственная польская армия под командованием гетмана Ф. К. Браницкого и русские войска генерала М. Н. Кречетникова. На Правобережной Украине, принадлежавшей Речи Посполитой, действия Б. к. спровоцировали восстание православного населения против польской шляхты (см. Колиивщина).
Хотя Б. к. получила поддержку Османской империи, вступившей в войну с Россией (Русско-турецкая война 1768—1774), и помощь от Франции, отправившей в Польшу военных советников и деньги, в 1772 ее отряды были окончательно разгромлены правительственной армией и русскими войсками. Действия Б. к. были использованы соседними державами как предлог для первого раздела Польши 1772 (см. Разделы Польши).
Автор статьи: А. В. Чудинов.
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