БАРНАВ Антуан Пьер Жозеф Мари

Деятель Французской революции XVIII века .

Сын адвоката, имевшего личное дворянство. Получил домашнее образование. В 1779—1880 изучал юриспруденцию при парламенте Гренобля, с 1781 работал там же адвокатом. В 1783 выступил с речью «О необходимости разделения властей в государстве», принесшей ему известность. В 1787—1888 — активный участник оппозиционного движения в Дофине. Вместе с Ж. Ж. Мунье задавал тон на собраниях трех сословий провинции, обратившихся к правительству с требованием политических реформ.

В январе 1789 избран депутатом Генеральных штатов от третьего сословия Дофине. Один из лидеров сторонников реформ в Учредительном собрании, где выступал за установление конституционной монархии с широким спектром политических и гражданских свобод. Вместе с А. Ж. Ф. Дюпором и А. Ламетом Б. составлял «триумвират», оспаривавший у графа Мирабо и маркиза Лафайета влияние на конституционалистское большинство. В октябре — ноябре 1790 — председатель Учредительного собрания.

Один из основателей Якобинского клуба, автор его устава.

В период Вареннского кризиса 1791, стремясь сохранить монархию, выступил 15 июля с речью о неприкосновенности персоны короля. Вместе с Ж. Петионом и маркизом Латур-Мобуром был командирован Собранием сопровождать арестованного Людовика XVI из Варенна в Париж. При расколе Якобинского клуба вышел из него с другими конституционалистами, чтобы основать Клуб фельянов. С июля 1791 по январь 1792 излагал в тайной переписке с королевой Марией-Антуанеттой планы упрочения конституционной монархии и прекращения революции.

В январе 1792 вернулся в Дофине. Когда после падения монархии 10 августа 1792 революционные власти обнаружили во дворце Тюильри его переписку с королевой, Б. был арестован. Проведя 15 месяцев в тюрьмах Гренобля, написал исторический труд «Введение во Французскую революцию», опубликованный лишь в 1843. В ноябре 1793 был привезен в Париж и предстал перед судом Революционного трибунала, осудившего его на смерть.

«Введение во Французскую революцию» Б. — одна из первых попыток социально-экономической интерпретации этой революции. Б. считал ее следствием появления в предшествующий период новых форм хозяйствования и связанного с этим перераспределения общественного богатства, которое, в свою очередь, создало необходимость перераспределения власти.

Сочинения:

Oeuvres de Barnave, mises en ordre et précédées d’une notice historique sur Barnave par M. Bérenger de la Drôme. 4 V. Paris, 1843.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

© Российская Историческая Энциклопедия