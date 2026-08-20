БАРДИЖ Кондрат Лукич

Российский политический деятель, кубанский казак.

В 1888—1900 находился на военной службе. В 1903 — атаман станицы Брюховецкой. В период революции 1905—1907 вступил в Конституционно-демократическую партию . Депутат Государственной думы четырех созывов, избирался при поддержке казачества. Один из директоров Кубано-Черноморской ж. д.

После Февральской революции 1917 — комиссар Временного правительства в Кубанской обл. В ноябре 1917 вошел в правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. В декабре 1917 — один из инициаторов борьбы Кубанской рады против большевизма. Министр внутренних дел Кубанской народной республики.

Формировал казачьи отряды. При наступлении Красной армии в феврале 1918 пытался прорваться в Грузию, был захвачен в плен матросами и расстрелян.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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