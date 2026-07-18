БАРБАРОССА ПЛАН

План нападения Германии и ее союзников на СССР , разработанный в 1940—1941 и осуществлявшийся на начальном этапе Великой Отечественной войны.

Назван в честь императора Фридриха I Барбароссы . Во время разгрома Франции в июне 1940 А. Гитлер пришел к выводу о необходимости готовиться к войне против СССР. 22 июля 1940 началась разработка плана нападения. Гитлер рассчитывал: «Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду». 18 декабря 1940 директивой № 21 Верховного главнокомандующего вермахта был утвержден план нападения на СССР «Барбаросса», разработанный под руководством Ф. Паулюса .

В соответствии с планом в результате блицкрига планировалось разгромить основные силы РККА западнее Днепра и Западной Двины, выйти на линию Архангельск — Астрахань. Осуществить эту задачу предполагалось с помощью нанесения ударов в трех расходящихся направлениях: группой армий «Центр» окружить группировку РККА в Белоруссии и выйти к Смоленску; группой армий «Юг» отсечь группировку РККА на Украине от Днепра; группой армий «Север» разгромить РККА в Прибалтике и взять Ленинград. Затем, преследуя разгромленного противника, занять Москву и Донбасс.

Нападение планировалось на 15 мая 1941, затем срок был перенесен на 22 июня. План имел ряд крупных недостатков, вызванных недооценкой противника. Он требовал очень быстрых темпов продвижения к Москве, чтобы добиться разгрома СССР летом — в начале осени 1941, до наступления распутицы и холодов.

Предусматривая движение трех групп армий по расходящимся направлениям, план «Б.» должен был предотвратить нанесение ударов с фланга по наступающей на Москву группе армий «Центр». Но это приводило к распылению сил вместо концентрации их на главном направлении. Германия и ее союзники сумели обеспечить превосходство в живой силе всего 1,3 к 1. Но при этом СССР имел превосходство по орудиям 1,4 к 1, по танкам — 3,8 к 1, по самолетам — 2,2 к 1. В то же время план обеспечивал превосходство сил Германии на направлениях главного удара, что обеспечивало вермахту инициативу, так как командование обороняющейся РККА должно было перебрасывать силы к местам прорывов с других участков фронта.

План учитывал наличие Белостокского и Львовского выступов советской границы. Находившиеся в них войска в случае оборонительных для них действий оказывались под угрозой окружения (в это окружение в начале войны действительно попали войска Западного фронта, а войска Юго-Западного фронта вынуждены были отступать из выступа).

Советскому командованию не удалось вскрыть замыслы противника, что катастрофически сказалось на состоянии советской обороны . В ходе приграничных сражений 1941 план «Б.» начал осуществляться, но со значительным запаздыванием. В результате ожесточенного сопротивления советских войск германским войскам и их союзникам не удалось взять Ленинград, клещи окружения вокруг Западного фронта РККА замкнулись не у Смоленска, а у Минска, Юго-Западный фронт РККА смог отступить к Киеву, советское руководство смогло создать второй и третий стратегиче­ский эшелоны обороны.

Германскому командованию уже в августе пришлось существенно пересматривать планы ведения войны. Окончательно план «Б.» был сорван в ходе битвы под Москвой 1941 , которая закончилась поражением вермахта.

Дополнительная литература:

Безыменский Л. А. Особая папка «Барбаросса». М., 1972;

Безыменский Л. А. Гитлер и Сталин перед схваткой: Великая Отечественная война. 1941—1945. Т. 1. М., 1998;

Вишлев О. В. Накануне 22 июня 1941 года. Документальные очерки. М., 2001.

Автор статьи: А. В. Шубин.

© Российская Историческая Энциклопедия