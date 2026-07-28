БАРАК Эхуд

Военный и государственный деятель Израиля .

С 1991 по 1995 — начальник Генштаба Израиля, в 1995—1996 — министр иностранных дел Израиля, министр обороны с 1999 по 2001 и с 2007 по 2013, премьер-министр Израиля с 1999 по 2001. Начал службу в Армии обороны Израиля в 1959. Служил в одном из наиболее элитных подразделений — спецназе Генштаба, затем стал главой Разведывательного управления Генштаба, заместителем начальника и, наконец, начальником Генштаба.

Политическую карьеру начал в левоцентристской партии «Авода» (Трудовая партия), которую привел к победе на парламентских выборах 1999. На посту премьер-министра предпринял одну из наиболее серьезных попыток прийти к соглашению с лидером Палестины Ясиром Арафатом в ходе саммита в Кэмп-Дэвиде. Эти переговоры окончились неудачно, что привело к отставке Б. С 2007 занимал пост министра обороны. В 2011 вышел из партии «Авода» вместе с некоторыми ее депутатами и создал собственную политическую партию, которая не участвовала в выборах 2013.

Автор статьи: С. А. Кожеуров.

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