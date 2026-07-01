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БАРА-БОДО
Группа народностей Северо-Восточной Индии, в основном населяющих штат Ассам, особенно долину реки Брахмапутра.
Говорят на языках тибето-бирманской семьи. Основные занятия — охота, земледелие, разведение шелковичных червей и ткачество. Исповедуют традиционные верования (анимизм, культ предков), христианство и индуизм.
С 1980-х сепаратистские группировки ведут борьбу, в том числе вооруженную, за создание отдельного штата (или даже государства) Бодоленд.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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