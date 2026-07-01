Бантыш-Каменский, Николай Николаевич

(16.12.1737, Нежин Черниговской губ. — 20.01.1814, Москва) — российский археограф , историк и библиограф. Учился в Киевской и Московской духовных академиях и в Московском университете (1758—1762). С 1765 — помощник управляющего Московским архивом Коллегии иностранных дел, а с 1800 — управляющий. Упорядочил архивные материалы, составил свыше 70 описей архивных документов, в том числе касающихся дипломатических отношений России. Подготовил описание «Дел о выездах в Россию иностранцев» (1798), «Реестр и описание малороссийских и татарских дел» (1799), обзор внешних сношений России с 1481 по 1800. Подготовил к изданию «Слово о полку Игореве» и «Государственные грамоты и договоры». Член Румянцевского кружка, почетный член Российской академии , Московского университета и Московского общества истории и древностей России.