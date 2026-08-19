БАНТАМ

Государственное образование на западе острова Ява, возникшее в начале XVI века в форме султаната.

Вначале находился в вассальной зависимости от Демака , а с 1568 султаны Б. уже в самостоятельном качестве подчинили своей власти ряд территорий на Суматре и Калимантане. Значительные доходы Б. приносила торговля пряностями. В 1683 Б. попал в вассальную зависимость от голландской Ост-Индской компании , в султанате начался экономический упадок. Следствием такого развития с одновременным повышением налогов стали многочисленные восстания местного населения.

В начале XIX в. в конфликт вмешалась Англия. В 1813 британцы вынудили султана отказаться от власти, сохранив за собой лишь почетный титул и получив гарантии денежного довольствия. Через три года Б. вновь оказался под контролем Нидерландов, но теперь уже в качестве полностью зависимой территории даже без формальных атрибутов государственности.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

© Российская Историческая Энциклопедия