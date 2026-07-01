БАНИ Садр Абольхасан

Иранский государственный деятель, экономист, публицист , первый президент Исламской республики Иран (ИРИ) .

Изучал в Тегеранском университете экономику и теологию, затем 4 года работал в Институте социальных исследований. В начале 1960-х примкнул к оппозиционному студенческому движению. В 1963 за участие в антиправительственных выступлениях был дважды арестован. После неудачного восстания, во время которого Б. С. был ранен, эмигрировал во Францию, где продолжил образование в университете Сорбонны. Позднее преподавал.

В эмиграции Б. С. сблизился с радикальными исламскими революционерами, сторонниками опального противника шахского режима аятол­лы Хомейни. Когда тот в октябре 1978 приехал во Францию, он остановился у Б. С. в Нофль-ле-Шато под Парижем, откуда отправлял на родину послания с призывом к бескомпромиссной борьбе с шахским режимом. Б. С. стал ближайшим учеником и соратником Хомейни. Сопровождал его во время триумфального возвращения в Тегеран 1 февраля 1979 (смотрите Исламская революция в Иране 1978-1981 ).

В сформированном Хомейни Временном революционном правительстве Ирана Б. С. последовательно занимал посты замминистра экономики и финансов, министра иностранных дел и министра экономики. Участвовал в разработке конституции ИРИ. Выступал за создание в Иране исламской (тоухидной) экономики. 25 января 1980 был избран первым президентом ИРИ. В феврале 1980 имам Хомейни передал ему свои полномочия верховного главнокомандующего, а спустя несколько месяцев и руководство всеми силами безопасности.

С началом Ирано-иракской войны в 1980 Б. С. непосредственно руководил выработкой военной стратегии. Неоднократно выезжал в зоны боевых действий. Несмотря на переживаемые страной бедствия военного времени, его популярность росла, что вызывало недовольство его политических соперников в окружении Хомейни. Летом 1981 в результате обострившихся противоречий между сторонниками и противниками Б. С., а также из-за его расхождений с Хомейни по некоторым вопросам внутренней, внешней и военной политики он был лишен полномочий главнокомандующего. Вскоре меджлис объявил его «политически некомпетентным», обвинил в развале экономики, просчетах в ведении военных действий и отходе от «курса имама», после чего Хомейни подписал указ о смещении Б. С. с поста президента. Его ожидали арест и суд, но он сумел скрыться и 10 июля перелетел на угнанном самолете ВВС в Турцию, оттуда во Францию.

Публикует материалы и исследования, выступает с комментариями по актуальным проблемам современного Ирана, международных отношений и глобальной геополитики .

Дополнительная литература:

Банисадр А. Октобр сурпрайз. Сейар-е тахаввол-е сиясат-е Амрика дар Иран. Энтешарат-е энгелаб-е эслами, 1992;

Агаев С. Л. Иран. Рождение республики. М., 1984;

Алиев С. М. История Ирана. ХХ век. М., 2004.

Автор статьи: В. Н.Зайцев.

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