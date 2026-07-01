БАНГКОК

Столица и крупнейший город Королевства Таиланд.

Расположен на р. Чаупхрая около Сиамского залива. Вместе с пятью прилегающими провинциями образует так называемый Большой Б. Полное официальное название получил в период правления Рамы IV: «Город Ангелов, величайший город, город вечных камней, избранный город бога Индры , великая мировая столица, обрамленная девятью драгоценными камнями, город счастья, вместилище необычайного королевского дворца, подобного небесным чертогам, где царствуют боги, город, построенный самим Вишну по соизволению Индры».

На месте города с XVI в. располагалась небольшая крепость и таможенный пост, затем появился маленький поселок торговцев и портовых рабочих. Тайский король Рама I, основатель ныне правящей в Таиланде династии Чакри, после разгрома бирманскими завоевателями прежней столицы Аютии (Аютхаи), в 1782 построил в Б. свой дворец и провозгласил город новой столицей. Вскоре на его территории был выстроен буддийский монастырь Ван Пхо с уникальной, покрытой золотым песком статуей Лежачего Будды высотой 15 м и 46 м в длину. Рядом с королевским дворцом был возведен национальный музей Бангкока, на сегодняшний день располагающий одной из самых богатых коллекций во всем регионе Юго-Вост. Азии. В музее находится одна из особо почитаемых буддистами статуй — Будда Сихинг.

В 1784 был построен храм Изумрудного Будды, составивший единую композицию с королевской резиденцией. Согласно сиамским хроникам, сама статуя Будды, являющаяся центральной в этом храме, была найдена в 1434 в городе Чиенгар. Относительно небольшая по размерам (66 см в высоту и 48 см в ширину), она является объектом особого почитания буддистами всего мира. Перед ней молится и нынешний тайский король Рама IX. Возле храма располагаются библиотека и места погребения урн с прахом кремированных, согласно национальным обычаям, членов королевского дома.

На рубеже XVIII—XIX вв. около 30 лет строился храм Гигантские ворота Ват Сутхат, знаменитый своими настенными росписями на сюжеты из жизни тайского короля Рамы III, правившего в то время.

Новый город стал быстро разрастаться и в середине XIX в. различные части Б. были соединены между собой большим количеством водных каналов (клонгов), из-за чего у европейцев город получил неофициальное название Восточная Венеция. В настоящее время большинство этих каналов уже не существует.

Значительную часть городского населения Б. всегда составляли этнические китайцы, образовавшие на территории обособленное поселение и неоднократно подвергавшиеся притеснениям со стороны местных властей, поскольку держали в своих руках торговлю и значительные финансовые средства. В 1917 в Б. открылся университет, старейшее высшее учебное заведение страны.

До начала ХХ в. город располагался в пределах острова Ратанокосин, окруженного крепостной стеной и сегодня являющегося исторической частью Б. В 1939 в Б. был построен Монумент Демократии, посвященный событиям буржуазно-демократической революции 1932, упразднившей в стране абсолютную монархию и превратившей особу монарха в символ нации без каких-либо серьезных властных полномочий.

Настоящий строительный бум в Б. начался после окончания Второй мировой войны с приходом в Таиланд американцев, инвестировавших значительные средства в инфраструктуру города. В Б. для них появилось большое число увеселительных заведений и иных мест отдыха, особенно после начала Второй индокитайской войны, в которой Таиланд стал одним из главных региональных форпостов США, а также местом отдыха воевавших в соседнем Вьетнаме американских военнослужащих.

В 1962 побратимом Б. был объявлен Вашингтон. С 1997 городами-побратимами Б. являются Москва и Санкт-Петербург .

В 1999 в Б. были построены первые линии наземного, а в 2004 — подземного метрополитена . В 2006 введен в эксплуатацию новый международный аэропорт Б., один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что тайская столица постепенно становится значительным азиат­ским туристическим центром. Кроме того, Б. является самым крупным портом Таиланда с годовым грузооборотом свыше 30 млн т.

Современная часть города называется Силом, там располагаются офисы крупнейших компаний и значительное число аккредитованных в Таиланде дипломатических представительств. Туристическая часть Б. именуется Сукумвит. Там построено множество отелей для иностранцев и проходит ночная жизнь города.

Главная торговая часть — Сиам-сквер — застроена большим количеством супермаркетов и торговых центров.

На флаге Б. изображено индуистское божество Индра с молнией в руке, едущее по облакам на слоноподобном мифическом существе. Тайцы считают, что таким образом божество отгоняет от столицы засуху и иные природные катаклизмы.

Население Б. более 15 млн чел. (2013), площадь — более 1,5 тыс. кв. км. В городе расположено более 300 буддистских храмов (ватов).

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

© Российская Историческая Энциклопедия