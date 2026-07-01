БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Проходила 18—24 апреля 1955 в городе Бандунг (Индонезия).
Была созвана по инициативе глав правительств Индии, Пакистана, Индонезии, Бирмы (Мьянмы) и Цейлона (Шри-Ланки). Явилась первым представительным форумом новых независимых государств и национально-освободительных движений стран Азии и Африки. Делегатов прислали 29 стран, за исключением не приглашенных по разным соображениям СССР, Австралии, Новой Зеландии, КНДР, Республики Корея и некоторых других.
Ведущую роль на конференции играли премьер-министр Индии Дж. Неру, президент Индонезии А. Сукарно, премьер Госсовета и министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай. Программа конференции включала осуждение расовой дискриминации, требование полной ликвидации колониализма, обсуждение путей преодоления экономической отсталости. Свидетельством успеха конференции явилось одобрение пяти принципов мирного сосуществования государств (на языке хинди — «Панча шила»), закрепленных в китайско-индийском соглашении о Тибете (1954) и дополненных до 10 пунктов в Декларации конференции.
Принципиальное значение для последующего развития стран «третьего мира» и международных отношений также имели прозвучавшие в Бандунге (но не вошедшие в итоговые документы из-за позиции делегатов из стран западных военных союзов) призывы к нейтрализму во внешнеполитической области и неприсоединению к двум противоборствовавшим в «холодной войне» блокам.
Б. к. заложила основы Движения неприсоединения.
Автор статьи: Н. И. Егорова.
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