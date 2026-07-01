БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Проходила 18—24 апреля 1955 в городе Бандунг ( Индонезия ).

Была созвана по инициативе глав правительств Индии , Пакистана , Индонезии, Бирмы (Мьянмы) и Цейлона (Шри-Ланки). Явилась первым представительным форумом новых независимых государств и национально-освободительных движений стран Азии и Африки. Делегатов прислали 29 стран, за исключением не приглашенных по разным соображениям СССР , Австралии, Новой Зеландии, КНДР, Республики Корея и некоторых других.

Ведущую роль на конференции играли премьер-министр Индии Дж. Неру , президент Индонезии А. Сукарно, ­премьер Госсовета и министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай. Программа конференции включала осуждение расовой дискриминации , требование полной ликвидации колониализма , обсуждение путей преодоления экономической отсталости. Свидетельством успеха конференции явилось одобрение пяти принципов мирного сосуществования государств (на языке хинди — «Панча шила»), закрепленных в китайско-индийском соглашении о Тибете (1954) и дополненных до 10 пунктов в Декларации конференции.

Принципиальное значение для по­следующего развития стран «третьего мира» и международных отношений также имели прозвучавшие в Бандунге (но не вошедшие в итоговые документы из-за позиции делегатов из стран западных военных союзов) призывы к нейтрализму во внешнеполитической области и неприсоединению к двум противоборствовавшим в «холодной войне» блокам.

Б. к. заложила основы Движения неприсоединения .

Автор статьи: Н. И. Егорова.

© Российская Историческая Энциклопедия