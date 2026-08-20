БАНДЕРА Степан Андреевич

Украинский политический деятель, идеолог украинского национализма.

Отец был греко-католическим приходским священником, участвовал в установлении Западно-Украинской Народной Республики в Калушском повите, затем в качестве военного капеллана служил в Украинской галицкой армии. Мать также происходила из священнической семьи.

В 1922—1930 Б. состоял в скаутской организации «Пласт». После окончания гимназии работал в читальне товарищества «Просвита», участвовал в кооперативном движении. В 1928 поступил в университет Львовская Политехника, учился на агронома, однако обучение не закончил в связи с политической деятельностью и последовавшим за ней арестом.

В 1928 официально вступил в Украинскую военную организацию (УВО). С момента создания в 1929 Организации украинских националистов (ОУН) был ее членом. В 1931 Б. стал главой референтуры (отдела) пропаганды Краевой Экзекутивы ОУН на западноукраинских землях. С 1933 Б. — краевой проводник (руководитель, глава) ОУН в Галичине. Со вступлением его на эту должность усилился политический терроризм ОУН в Зап. Украине.

Самым громким терактом украинских националистов стало убийство министра внутренних дел Польши Бронеслава Перацкого. В 1934 Б. был арестован по подозрению в организации убийства Перацкого и после следствия осужден на смертную казнь, замененнную пожизненным заключением.

В 1939 после нападения Германии на Польшу Б. вышел на свободу. После кратковременного пребывания на территории Зап. Украины Б. выехал в Краков. К этому времени между Проводом украинских националистов (ПУН), который находился в эмиграции, и молодыми националистами на территории Зап. Украины, чьим лидером являлся Б., накопились разногласия по тактическим вопросам политики организации. В апреле 1941 состоялся II съезд ОУН-Р (революционеров), не признавший решения мельниковского съезда ОУН 1939.

В июле 1941 после провозглашения Акта возобновления независимости Украины Б. был арестован немецкими властями и содержался сначала под домашним арестом, затем в концлагере Заксенхаузен. Во время заключения активного участия в деятельности ОУН не принимал. В 1941—1943 несмотря на заключение Б. оставался главой ОУН-Б (бандеровцев). В августе 1943 на III Чрезвычайном съезде ОУН-Б проводником ОУН стал Р. Шухевич. В сентябре 1944 Б. был выпущен из лагеря.

После окончания войны проживал некоторое время в Берлине, затем в Мюнхене. В эмиграции оставался лидером Закордонных Частин ОУН (ЗЧ ОУН). Однако в 1956 в организации произошел очередной раскол: от ОУН-Б отделилась ОУН-З (ОУН за кордоном) во главе с Л. Ребетом и З. Матлой. Создание ОУН-З окончательно оформило раскол в ОУН-Б за рубежом, существовавший ранее.

Б. был убит советским агентом Б. Сташинским в своем доме в Мюнхене.

Автор статьи: А. И. Баканов.

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