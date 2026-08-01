БАНДА Сингх

Вождь восстания сикхов в Панджабе против империи Великих Моголов .

Настоящее имя и происхождение неизвест­ны; видимо, до вступления в сикхскую общину был членом различных мистических сект. Свое имя Б. (перс. раб, последователь; в панджабской исторической традиции Б. упоминается с прозвищем Бахадур — Богатырь) получил от гуру Гобинда Сингха, который перед смертью объявил Б. своим преемником (1708).

В конце 1709 повстанческая армия двинулась на крупный город Сирхинд, захватила его и казнила наместника. С переменным успехом, то отступая в горы под ударами карательных армий, то угрожая Лахору и Дели, изгоняя на своем пути местных землевладельцев и распределяя землю между сикхами, армия по­встанцев сражалась против Моголов до 1715, когда Б. был окружен в крепости Гурдаспур.

После 9-месячной осады крепость пала, Б. был привезен в Дели и предан казни.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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