БАНДА ЧЕТЫРЕХ

Политический ярлык, широко вошедший в оборот в октябре 1976 и используемый по отношению к четырем руководящим деятелям Коммунистической партии Китая , выдвинувшимся в период «культурной революции» : вдове Мао Цзэдуна Цзян Цин (1907—1991), его зятю Яо Вэньюаню (1931—2005), мэру и одновременно партийному лидеру Шанхая Чжан Чуньцяо (1917—2005) и секретарю ЦК КПК Ван Хунвэню (1935—1992).

В современном Китае «Б. Ч.» (другое распространенное наименование — «шанхайская группа») вместе с группой маршала Линь Бяо обвиняют в развязывании в 1966 «культурной революции», приведшей к многочисленным репрессиям по отношению к ни в чем не повинным людям, в организации противостояния в первой половине 1970-х реформаторскому крылу КПК во главе с Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином , в манипулировании беспомощным Мао Цзэдуном в последние годы его жизни с целью укрепления своих позиций во властных структурах и в других политических преступлениях.

Позиции этой группировки левого толка усилились в руководстве КПК после отстранения в 1971 от власти сторонников Линь Бяо. Стремясь к сохранению баланса в своем окружении, Мао Цзэдун усилил противостоявшую им группировку так называемых «прагматиков» во главе с председателем правительства Чжоу Эньлаем путем возвращения в состав руководства партии и государства личного врага Цзян Цин — Дэн Сяопина. После смерти в начале 1976 Чжоу Эньлая «четверка» добилась вторичного отстранения Дэн Сяопина от власти и осуждения проводившегося им курса.

9 сентября скончался Мао Цзэдун, и вся полнота власти перешла в руки главы правительства Хуа Гофэна, которого поддержала армия и спецслужбы. Цзян Цин выступила против того, чтобы нового лидера страны утверждало в статусе Председателя партии Политбюро, и хотела, надеясь на благоприятный для себя результат, чтобы его кандидатура была рассмотрена на пленуме ЦК КПК. По приказу Хуа Гофэна 6 октября в ходе тщательно спланированной операции члены группировки были арестованы и в следующем году исключены из КПК.

После вторичной реабилитации в 1977 Дэн Сяопина по инициативе последнего стал готовиться судебный процесс над членами «четверки». Он состоялся в открытом режиме в 1980—1981. Подсудимым, в частности, инкриминировались попытка совершения в стране «фашистского переворота», фабрикация уголовных дел в отношении более чем 700 тыс. чел. и личная причастность к гибели более 35 тыс. из них. Цзян Цин и Чжан Чуньцяо отказались признать вину и были приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Двое других подсудимых, раскаявшись в содеянном, получили длительные сроки тюремного заключения. В 1983 смертные приговоры членам группировки были заменены на пожизненное тюремное заключение с лишением политических прав . Позднее и эти приговоры были смягчены.

Цзян Цин, по официальной версии, в 1991 покончила жизнь самоубий­ством, находясь под арестом. Стремясь отделить Мао Цзэдуна от деятельности «Б. Ч.», официальная китайская пропаганда утверждает, что тот всегда противостоял четверке и незадолго до смерти высказал желание видеть на высшем посту в государстве Хуа Гофэна, а не кого-либо из членов «банды».

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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