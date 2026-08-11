БАЛТА-ЛИМАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1849

Договор между Российской и Османской империями , подписанный 19 апреля 1849 в Балта-Лимане после подавления революционных движений в Валахии и Молдавии.

Определила новый порядок управления Дунайскими княжествами . Господари Молдавии и Валахии назначались турецким султаном по согласованию с Россией на 7 лет, их полномочия были урезаны, а боярские собрания временно упразднялись. Создавались специальные комитеты для пересмотра Органических регламентов. На основании конвенции валахским господарем стал русский ставленник князь Стирбей, а молдавским — ставленник Турции князь Гика.

Конвенция, действие которой продолжалось до начала Крымской войны 1853—1856 , ознаменовала усиление влияния Турции в Дунайских княжествах в сравнении с ситуацией времен Адрианопольского договора 1829.

Автор статьи: Д. К. Стукал.

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