БАЛТА-ЛИМАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1849
Договор между Российской и Османской империями, подписанный 19 апреля 1849 в Балта-Лимане после подавления революционных движений в Валахии и Молдавии.
Определила новый порядок управления Дунайскими княжествами. Господари Молдавии и Валахии назначались турецким султаном по согласованию с Россией на 7 лет, их полномочия были урезаны, а боярские собрания временно упразднялись. Создавались специальные комитеты для пересмотра Органических регламентов. На основании конвенции валахским господарем стал русский ставленник князь Стирбей, а молдавским — ставленник Турции князь Гика.
Конвенция, действие которой продолжалось до начала Крымской войны 1853—1856, ознаменовала усиление влияния Турции в Дунайских княжествах в сравнении с ситуацией времен Адрианопольского договора 1829.
Автор статьи: Д. К. Стукал.
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