БАЛЛОД Карл

Немецкий и латвийский экономист.

В 1893—1895 служил протестантским священником на Урале, затем отошел от теологии. В Германии опубликовал работу «Смертность, возрастной состав и долговечность православного народонаселения обоего пола в России за 1851—1890 гг.», которая принесла ему известность как статистику. Занимался проблемами демографии и экономического планирования. Марксист .

В 1898 под псевдонимом Атлантикус выпустил книгу «Взгляд на государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве» (второе и российское издания вышли под названием «Государство будущего»), где предпринял попытку детального моделирования будущей социалистической системы в Германии.

Во время Первой мировой войны в качестве советника военного министерства Германии разрабатывал систему распределения продовольствия по карточкам. В 1918 был избран председателем германского комитета еврейских поселений в Палестине, разрабатывал планы оптимального расселения эмигрантов. Вступил в Независимую социал-демократическую партию Германии .

В 1919 стал профессором Латвийского университета . В 1920 посетил РСФСР и благоприятно отозвался об экономической политике большевиков. В 1928—1931 был депутатом сейма Латвии.

Сочинения:

Государство будущего. М., 1921.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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