БАЛКАШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование и военная карьера

Николай Балкашин родился в 1805 г. в дворянской семье из Московской губернии.

С 1821 г. начал службу в императорской армии. В 1823 г. получил офицерский чин. В 1823 – 1829 гг. – прапорщик в свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Участник военных экспедиций в киргиз-кайсацкие степи, занимался прикрытием торговых караванов, шедших в Бухару. В феврале 1829 г. получил назначение адъютантом в штаб отдельного Оренбургского корпуса. С 1832 г. исполнял обязанности старшего адъютанта начальника штаба. В январе 1835 г. назначен адъютантом командира отдельного Оренбургского корпуса В.А. Перовского.

В период с 1831 по 1834 г. руководил строительством торгового тракта Самара – Стерлитамак – Верхнеуральск.

28 ноября 1840 г. получил назначение полковником по кавалерии, возглавил Башкиро-мещерякское войско. 6 декабря 1843 г. его повысили до полковника.

В 1840-х гг. перешел на гражданскую службу. В 1845 г. стал коллежским советником. 2 апреля 1845 г. последовало назначение Н.В. Балкашина вице-губернатором Саратовской губернии.

На посту губернатора

30 марта 1846 г. Н.В. Балкашин возглавил Оренбургскую губернию, получив должность оренбургского гражданского губернатора. На ней он пробыл до 7 декабря 1851 г. Произведен в действительные статские советники (1846). Был членом Сибирского комитета.

Возвращение на военную службу

В декабре 1851 г. Н.В. Балкашин вернулся на военную службу, получив чин генерал-майора. Получил назначение командиром Башкиро-мещерякского войска, пробыв на этой должности до мая 1853 г.

Ввиду отсутствия в связи с походом в Кокандское ханство оренбургского и самарского генерал-губернатора В.А. Перовского Н.В. Балкашин исполнял его обязанности, передав временное руководство войском подполковнику А.А. Толмачеву. В феврале 1854 г. он вновь стал командиром Башкиро-мещерякского войска, являясь его командиром до мая 1858 г.

В мае 1856 г. Н.В. Балкашин получил повышение до генерал-лейтенанта.

Семья

Жена – Варвара Алекандровна Габбе, дочь А.П. Мансурова, вдова полковника Габбе.