БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ

Два военно-политических конфликта 1912—1913 и 1913 накануне Первой мировой войны , обусловленные национально-освободительными устремлениями народов Балканского полуострова против Османской империи.

Первая Б. в. велась между коалицией государств в составе Болгарии, Греции , Сербии и Черногории, образовавших Балканский союз, с одной стороны, и Османской империей — с другой. Целью войны было освобождение национальных территорий и населявших их народов от осман­ского владычества. Османскую империю поддерживала Германия .

Первой войну Османской империи объявила 25 сентября 1912 Черногория. 13 октября Болгария потребовала от Стамбула предоставления автономии Македонии и населявшим область не туркам, а также назначения губернатором европейца и проведения реформ. Однако эти требования уже не имели значения. 5 октября 1912 Болгария и Сербия, а 6 октября Греция также объявили войну Османской империи. Члены Балканского союза имели собственные цели. Болгария претендовала на Фракию, Македонию, а при благоприятных условиях и Стамбул; Греция и Сербия также были заинтересованы в получении Македонии, а Греция — еще и части Фракии. Черногория стремилась получить североалбанские земли. Соотношение сил и средств было не в пользу империи, которая обладала на Балканском театре группировкой в 475 тыс. чел., в то время как у Болгарии было 300 тыс., Греции — 150 тыс., Сербии — 160 тыс. и Черногории — 22 тыс.

К числу наиболее важных сражений относятся битва под Куманово (Македония) 23—24 октября 1912, в ходе которой сербские войска одержали победу над османскими, и Лозенградская операция 22—24 октября 1912 болгарских войск против османских, где победу одержала болгарская сторона. Таким образом был открыт путь на Стамбул. В битве при Сарантопоро между греческими и османскими силами 9—11 октября 1912 греки смогли обеспечить себе проход через стратегически значимое ущелье в Зап. Македонию.

Особое значение для первой Б. в. имели осада Адрианополя болгарскими войсками, длившаяся с 21 октября 1912 по 13 марта 1913, и Чаталджинское сражение между болгарскими и османскими войсками 4—5 ноября 1912. В последнем каждая из сторон располагала около 120 тыс. солдат. Болгары одержали победу. Сербские и черногорские войска вошли в северную и центральную части Албании. 15 ноября 1912 национальное собрание албанцев во Влере провозгласило независимость и обратилось к Великим державам с просьбой о помощи против оккупации страны иностранными войсками. 20 ноября было подписано Чаталджинское перемирие, которое отказалась подписать только Греция. 3 декабря начала работать Лондонская конференция с участием Великих держав (Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, России и Франции). Османские представители были вынуждены согласиться со многими требованиями, однако после государственного переворота 10 января 1913, организованного младотурками , прежние договоренности были отвергнуты новым правительством. 20 января боевые действия возобновились.

На втором этапе войны члены Балканского союза не добились серьезных результатов. 17 мая 1913 был подписан Лондонский мирный договор. Османская империя отказывалась от своих провинций на Балканах. Союзники должны были решить между собой территориальные вопросы. Именно эта проблема спровоцировала начало второй Б. в. Вторая Б. в., или межсоюзническая — боевые действия между Болгарией с одной стороны и ее бывшими союзниками — Грецией, Сербией, Черногорией, к которым присоединились Румыния и Осман­ская империя, с другой. В ночь с 16 на 17 июня 1913 болгарские войска начали боевые действия в Македонии против сербских и греческих сил. 28 июня в войну вступила Румыния, а 6 июля — Османская империя. Болгария потерпела поражение, и 28 июля был подписан Бухарестский мир. В соответствии с ним Болгария передавала большие территории Македонии Греции и Сербии, Южн. Добруджу — Румынии. По Стамбульскому (Царьградскому) договору от 16 сентября 1913 с Османской империей Болгария передавала последней Вост. Фракию.

Автор статьи: А. А. Улунян.

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