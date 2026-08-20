БАЛАМИ Абу Али бин Мухаммад

Везир при Саманидах, переводчик на персидский.

Известен также как Амирак Балáми или Бал’ами-и Кучек — Балáми-младший. Отец Б. был везиром при саманидских правителях Исмаиле бин Ахмаде (эмир в 892—907) и Насре II бин Ахмаде (эмир в 914—943). Сам Б. был назначен везиром Абд ал-Малика I бин Нуха (954—961) в конце его правления и оставался в должности при его преемнике Мансуре бин Нухе (961—976).

Согласно Гардизи, Б. умер в 974, будучи везиром. По другим источникам, он был вновь назначен везиром в 992 эмиром Нухом бин Мансуром и в том же году отправлен в отставку.

В 963 Б. начал работу над сочинением, известным как Тарих-е Балами («Истоhия Б.»), которое является одним из древнейших прозаических произведений на фарси и содержит сокращенный перевод «Истории пророков и царей» ат-Табари, дополненный информацией из неуказанных источников, в ряде случаев уникальной, как в описании кавказских войн Арабского халифата.

Автор статьи: Е. С. Галкина.

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