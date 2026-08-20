БАКЕРУ МОРЕНУ Умберту Карлуш

Португальский историк- медиевист .

Бакалавр Испанского института в Лиссабоне (1952), окончил Лиссабонский университет (1961). В 1961—1963 преподавал историю Португалии в Лицее Камоэнса и одновременно занимался исследовательской работой в архивах. С 1963 по 1974 преподавал историю Древнего мира и Средних веков в университете г. Лоренсу Маркеш (Мозамбик). Защитил доктор­скую диссертацию «Битва при Алфарробейре, ее причины и историческое значение» (1974).

В 1974 был вынужден вернуться в Португалию. До 2001 преподавал в университете г. Порту историю средневековой Португалии. В 1979—2000 — ординарный профессор. Директор Окружного архива Порту (1979—1988, 1995—1999); директор Национального архива Торре ду Томбу (1988—1990). Дей­ствительный член Португальской Академии истории (с 1978), чл.-корр. Португальской академии наук, советник Национального института научных исследований (1978—1992), член Национального совета высшего образования (1979—1981), дей­ствительный член многочисленных научных португальских и международных обществ.

Сфера исследовательских интересов — социальные и политические конфликты XIV—XV вв., средневековые институты и муниципии, история национальных и социальных меньшинств, историческая демография и география, португало-кастильские отношения. Автор 294 книг и статей, посвященных различным аспектам истории Португалии периода Средних веков, публикаций источников.

Сочинения:

Os itinerários do Infante D. Pedro (1438—1448). Lourenço Marques, 1968;

Itinerários de El-Rei D. Duarte: 1433—1438. Lisboa, 1976;

A batalha de Alfarrobeira: antecedentes e significado histórico. V. 1—2. Coimbra, 1979—1980;

Marginalidade e conflitos sociais em Portugal nos séculos XIV e XV: estudos de história. Lisboa, 1985;

Os municípios portugueses nos séculos XIII a XVI: estudos de história. Lisboa, 986;

Os itinerários de El-Rei Dom João I (1384—1433). Lisboa, 1988;

Exilados, Marginais e Contestatários na Sociedade Portuguesa Medieva. Lisboa, 1990;

História de Portugal medievo: político e institucional. V. 1—2. Lisboa, 1995.

Автор статьи: А. П. Черных.

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