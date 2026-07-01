БАХРУШИН Сергей Владимирович

Историк.

Из известной семьи промышленников и меценатов . Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1904). Ученик В.О. Ключевского . Приват-доцент (1909) МУ. Гласный Московской городской Думы (1908-17).

После 1917 работал в Историческом музее, РАНИОН, преподавал в МГУ (с 1927 – профессор). В 1920-е принимал активное участие в краеведческом движении . В 1930 арестован по т.н. «Академическому делу», сослан в Семипалатинск.

В 1933 вернулся в Москву. С 1934 преподавал на историческом факультете МГУ. Доктор исторических наук по совокупности опубликованных трудов. С 1936 сотрудник Института истории АН СССР, заведующий сектором истории СССР до XIX в. Член-корр. АН СССР (1939).

Отличался широкими научными интересами. Особое значение имеют исследования по истории Сибири. Разработал концепцию торгово-промышленной колонизации Сибири. Доказывал формирование всероссийского рынка уже в XVI в.

Сочинения:

История дипломатии. М., 1941. Т. 1 (член авторского коллектива);

История Москвы. М., 1952-54. Т. 1-2 (редактор, член авторского коллектива);

Научные труды. М., 1952-59. Т. I-IV;

Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987.