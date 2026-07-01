БАХРУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы и увлечения

Б. родился 31 января 1865 г. в Москве в купеческой семье. С детских лет увлекался искусством. Часто посещал театр. Предпринял попытку выступать на сцене Перловского театрального кружка. Получил образование в частной гимназии Ф. Креймана.

Семейное дело

С 1888 г. вошел в семейный бизнес, став членом «Товарищества кожевенной и суконной мануфактуры Алексей Бахрушин и сыновья». Несколько лет занимался торговлей. Однако страстью Б. стало коллекционирование.

Б. никогда не стремился заниматься семейным делом, однако смерть брата изменила его планы. Он был вынужден вплоть до 1917 г. руководить делом семьи. Успехи в предпринимательстве были высоко оценены, и Б. удостоился золотых медалей и ордена Св. Анны 3-й степени.

Общественная деятельность

Б. состоял в разных московских организациях: в биржевом обществе, в Совете Русского театрального общества, Совете Якиманского городского попечительства о бедных, Совете больницы и родильного приюта им. братьев Бахрушиных.

На протяжении почти шестнадцати лет Б. исполнял обязанности гласного городской думы (Москва). С 1915 г. в обязанности Б. входило заведывание 12 народными домами.

Стараниями Б. в на даче Н.Д. Телешова в Малаховке была организована гимназия. В 1913 г. Б. обзавелся собственным имением – усадьбой Афинеево (Верейский уезд). Однако в 1916 г. здание было уничтожено пожаром, и семья перебралась в арендованную в дер. Малые Горки дачу.

Коллекционирование

Увлечениями Б. были предметы Востока и времен Наполеона. Но главной страстью Б. стало театральное собирательство. В 1894 г. в Москве была выставлена театральная коллекция Б. В этот же год был основан музей.

Коллекцию Б. собирал самостоятельно, не ориентируясь на продавцов. Был частым гостем на Сухаревке, в антикварных лавках Н.Г. Африканова и В.И. Лекатто. Пополнял коллекции и экспонатами из столицы. Часто ездил по России, собирая различные предметы.

Созданный музей Б. считал литературно-театральным. Его экспозиции состояли из литературных, драматических и музыкальных экспонатов. В 1913 г. Б. передал свое собрание Академии наук. Пожизненным почетным попечителем музея стал Б. В 1915 г. Б. наградили орденом Св. Владимира 4-й степени.

Во главе музея Б. стоял и после событий 1917 г., вплоть до самой смерти. Скончался Б. 7 июня 1929 г. в Малых Горках.

Семья

Супруга – Вера Васильевна Носова. Дети: Юрий, Александр, Кира.