БАХРУШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Откуда пошли Бахрушины?

Семья Бахрушиных происходила из Зарайска, где вела торговлю. В Москву перебрались в 1820-х гг. Здесь А.Ф. Бахрушин организовал перчаточное, сафьянное и кожевенное предприятие. С 1835 г. Бахрушины стали относиться к купеческому сословию. Сыновья А.Ф. Бахрушина Петр, Александр, Василий продолжили дело отца, организовав уже суконную фабрику. С 1851 г. – потомственные почетные граждане. С 1875 г. действовало «Товарищество кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина сыновей». Руководство кожевенным заводом осуществлял Александр, суконно-ткацкой фабрикой – Петр.

Первые успехи

Александр Бахрушин родился в 1823 г. в семье купцов. К этому времени семья уже жила в Москве. Отец А.Ф. Бахрушин занимался торговлей скотом и сырой кожей, позднее – перчаточным делом в Кожевниках, где поселилась вся семья.

С детских лет Б. занимался французским языком. Это ему пригодилось, когда он в 1861 г. отправился во Францию, Англию и Германию для изучения принципов работы промышленных предприятий.

После смерти отца наследники оказались в сложном положении, поскольку все имущество семьи фактически было заложено, а его стоимость не могла покрыть размер долгов. Братья Петр, Александр и Василий решили продолжить дело отца и отдать долги. За короткий промежуток времени им удалось достичь успехов.

Благотворительность

Как и многие промышленники XIX в. Б. был благотворителем. Его стараниями в 1885 г. началось строительство московского театра Корша. Спустя два года Бахрушины построили Бахрушинскую больницу на 200 мест. В 1895 г. открылся городской сиротский приют, в 1898 г. – заведение для нуждающихся вдов с детьми. В 1901 г. Б. воздвиг здание будущего городского сиротского приюта. Помогал и Зарайску, жертвуя средства на сооружение различных зданий. С 1916 г. Б. подарена городу усадьба Ивановская под детский приют. В 1901 г. Б. за благотворительность получил звание почетного гражданина Москвы.

Общественная деятельность

Сам Б. входил в состав отделения Совета торговли и мануфактур (Москва). Старшина биржевого комитета (Москва). Исполнял обязанности гласного городской думы (Москва). Член учетно-ссудного комитета конторы Государственного банка (Москва). Входил в состав совета Больницы и родильного приюта им. братьев Бахрушиных и совета Городского сиротского приюта им. братьев Бахрушиных. Попечительствовал над Андреевской богадельней. Староста церкви Троицы.

Скончался Б. в 1916 г. в Москве.

Семья

Супруга – Елена Михайловна Постникова. От брака родились три сына и три дочери.