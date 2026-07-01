БАХРЕЙН (Королевство Бахрейн)

Государ­ство в Западной Азии, на 33 островах одноименного архипелага в Персидском заливе у северо-восточного берега Аравийского полуострова.

Заселение островов датируется IV тысячелетием до н. э. К III тысячелетию до н. э. относится первое упоминание о Б. Шумеры знали его как Дильмун , связывая с ним представление о благодатном крае, и поддерживали с ним оживленные торговые связи.

Во второй половине II тысячелетия до н. э. здесь установилась гегемония халдеев, а в VII в. до н. э. — господство Нововавилон­ского царства. Во II в. до н. э. на Б. образовалось самостоятельное арабское княжество с центром на о. Аваль (ныне Бахрейн), который в I в. н. э. стал значимым транзитным пунктом на Индийском океане.

С начала новой эры сюда устремлялись потоки переселенцев из Аравии, которые смешивались здесь с мигрантами из Ирана и Африки. В середине IV — начале VII в. Б. входил в состав державы Сасанидов, в середине VII — конце IX в. — Арабского халифата.

В 894 был захвачен карматами и в X—XI вв. являлся очагом их движения, охватившего почти весь восток Аравийского п-ова. После уничтожения кармат­ского княжества в 1070-х Б. был присоединен к эмирату Уйунидов в Эль-Хасе.

В 1320-х признал верховенство султанов Ормуза. Во второй половине XV в. завоеван бедуинским родом Джабридов, ополчения которого в 1521 изгнали португальцы. Португалия удерживала Б. до 1622, когда ее гарнизоны вытеснил сефевидский шах Аббас I .

В начале XVIII в. из Неджда (Центральная Аравия) на берега Персидского залива переместилось племя бану утба, руководимое родами Аль Сабах, Аль Джалахима и др. Одно из его подразделений, под началом рода Аль Халифа, перекочевало на Катарский п-ов и обосновалось в селении Эз-Зубара, на северо-восточном побережье Бахрейнской бухты.

В середине 1770-х его вождь, шейх Мухаммад Аль Халифа (1767—1780), добился у правителя Ирана Карим-хана Зенда аренды архипелага Б. сроком до 1782, а в 1783—1784 шейх Ахмад Аль Халифа стал здесь независимым владетелем. В 1820 на Б. высадились британцы, которые заключили с шейхами Аль Халифа первый в череде договоров, приведших к постепенному установлению британской гегемонии на архипелаге (1847, 1856, 1861).

В 1871 Лондон уведомил европейские правительства о намерении установить на островах свой протекторат (этот акт был подтвержден договорами 1880 и 1892). С 1905 Б. фактически был превращен в колонию. В годы Первой мировой войны здесь была создана крупная британская военная база. В 1927 Иран заявил, что считает Б. своей, незаконно захваченной территорией; возник англо-иранский конфликт.

В конце 1920-х началось проникновение на Б. американских нефтяных монополий. «Бахрейн петролеум компани оф Калифорния» (БАПКО, учреждена в 1929) добилась от правительства Великобритании прав, позволивших ей подписать в 1930 соглашение с местным шейхом. Договор предоставлял ей в обмен на сравнительно небольшое роялти концессию на разведку и добычу нефти сроком на 69 лет (первый фонтан забил в 1932, промышленная добыча открыта в 1933, первый нефтеперерабатывающий завод построен в 1935). В 1934 британский парламент утвердил «новый статут» Б., по которому он, не будучи частью Британ­ской империи, считался связанным с ней «специальным союзным договором».

В 1939—1945 Великобритания и США создали на Б. сначала военно-воздушные, затем военно-мор­ские базы. Лондон перебросил сюда крупные контингенты войск и с 1946 превратил Манаму в резиденцию главы британской администрации в районе Персидского залива. Национальное движение в Б., развернувшееся с 1918, особого размаха достигло после Второй мировой войны (крупнейшие выступления были в 1951 и 1954).

В 1955 в Б. вспыхнуло антизападное восстание, подавленное британскими войсками, но волнения продолжались и после 1956, когда был создан Фронт нацио­нального освобождения Б. (ФНОБ). В 1957 монархия Пехлеви объявила Б. 14-й провинцией (останом) Ирана, что вызвало протест Лондона. США использовали англо-иранские противоречия по вопросу о Б. для ослабления позиций Великобритании в Персидском заливе и Иране. Одновременно Лига арабских государств заявила о том, что Б. — часть арабского мира. ФНОБ руководил акциями массового протеста в 1961, 1963, 1965, 1967.

В 1968 Б. вместе с Катаром и Договорным Оманом объявили о создании Федерации арабских княжеств Персидского залива. По просьбе правительств Великобритании и Ирана в 1970 генеральный секретарь ООН У Тан направил на Б. специальную миссию с целью выявить отношение населения к вопросу о будущем статусе страны. Подавляющее большинство высказалось за предоставление шейхству независимости. После того как доклад миссии прошел одобрение, в 1971 было объявлено о создании государства Б., которое тогда же вступило в ООН, ЮНЕСКО и ЮНИДО.

В середине ХХ в. Б. — отсталая аграрная страна. Главное природное богатство архипелага — нефть — находилось под прямым контролем американской БАПКО, а политическая жизнь — под надзором державы-протектора — Великобритании. При том что более 2/3 населения концентрировалось в городах (главным образом в столице), большая часть сельских домохозяйств принадлежала безземельным издольщикам-арендаторам — садоводам и овощеводам, которые обрабатывали незначительную часть земель страны (преимущественно в оазисах; культуры: финиковая пальма, плодовые и кормовые). Заметное место в экономике, помимо традиционной ловли жемчуга (до 1930-х Б. был главным центром этого промысла на Ближнем Востоке), занимало скотоводство, рыболовство, а также строительство одномачтовых судов.

Б. служил центром транзита англо-американских товаров в Вост. Аравию. Подавляющее большинство бахрейн­цев оставалось неграмотным; доступно было исключительно религиозное образование.

Первая светская общеобразовательная школа была открыта в 1919. Развитие системы образования ускорила только разработка иностранными компаниями месторождений нефти, что потребовало подготовки грамотных рабочих. Только к началу 1960-х сформировалась сеть государственных начальных и средних школ, имевших профессиональные отделения; высшее образование ограничивалось педагогическими училищами и курсами.

1970-е ознаменовались дальнейшим укреплением эмирской власти шейха Исы бин Салмана Аль Халифы, особенно после роспуска парламента — Национального собрания — и приостановления действия конституции 1973. С 1975 Иса бин Салман управлял страной с помощью кабинета министров, ведущие посты в котором занимали представители царствующего дома. Иран, в 1970 отказавшийся от территориальных притязаний на Б., вновь возобновил их после Исламской революции 1979. Это способствовало тому, что в начале 1980-х Б. продолжил сближение с Саудовской Аравией.

В 1981 эмират вместе с соседними аравийскими монархиями участвовал в учреждении Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), активность в рамках которого преимущественно определила дипломатию Б. на ближайшие десятилетия.

Наиболее существенным внешнеполитическим конфликтом конца XX в. стал для Б. спор с Катаром из-за о. Ховар, переданного дому Аль Халифа британскими властями еще в период протектората. Общая проамерикан­ская ориентация эмирата выразилась в его участии в Средневосточном оперативном военно-морском соединении, чему не помешало некоторое охлаждение отношений Б. с США в 1970-е.

С 1980-х ВМС и ВВС США неоднократно использовали архипелаг как основную базу в зоне Персидского залива. В 1991 Манама и Вашингтон подписали оборонительный договор.

На структуру экономики Б. сильнейшее воздействие оказало помимо интенсивно развивавшейся до начала 1980-х нефтедобычи (пик ее пришелся на 1970—1972) открытие огромных запасов природного газа, переданных с 1979 в ведение Бахрейнской национальной газовой компании (БАНГАЗ).

При невысоком (по сравнению с другими арабскими странами) естественном приросте население Б. за 1950—1980 утроилось (главным образом за счет иммиграции), а за 1980—2000 — удвоилось (иностранцев — свыше 38 %). Более 80 % проживает в городах, причем 50 % — в трех крупнейших (Манама, Мухаррак, Эр-Рифа-эль-Гарби).

Начиная с середины 1970-х Б. превратился в важный узел коммуникаций в зоне Персидского залива и крупный финансовый центр региона ( банковский сектор занял второе место в экономике страны).

Сравнительно с серединой XX в. значительно повысился уровень образования (2 университета, бесплатное обучение в ВУЗах; грамотно свыше 80 % населения).

В 1992 для более четкого разделения обязанностей на высшем уровне исполнительной власти в Б. был создан Консультативный совет, состав которого определял эмир; в 1996 его состав был увеличен, а полномочия расширены.

В 1999 шейху Исе бин Салману наследовал его сын шейх Хамад бин Иса (главой кабинета министров остался брат покойного — шейх Халифа бин Салман). В 2002 Хамад бин Иса подписал закон о поправках к действовавшей кон­ституции, по которому эмират преобразовывался в конституционную монархию, а Консультативный совет с созывом Палаты депутатов — в двухпалатный парламент; запрет на деятельность политических партий сохранялся. Новый эмир принял королевский титул.

Площадь свыше 700 кв. км. Население свыше 1,23 млн чел. (2011), преимущественно бахрейнские арабы, а также потомки африканских невольников, выходцы из других арабских стран, Ирана, Индии, Пакистана, экспатрианты из Европы, США и Японии. Столица — г. Манама. Официальный язык — арабский, широко распространен английский, а также фарси и урду. Государственная религия — ислам суннитского толка. 85 % жителей — мусульмане (из них свыше 70 % — шииты, свыше 20 % — сунниты); 10 % — христиане; среди остальных преобладают индуисты , буддисты , иудеи , бахаиты , зороастрийцы .

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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